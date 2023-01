O Leopardech a holubicích. Co stojí za Scholzovým obratem a co za rokem německého kličkování

26. leden 2022. Na ukrajinských hranicích stojí ruské tanky. Ohrožená země prosí o pomoc jednu z nejsilnějších demokracií světa. Žádá tanky, fregaty, protiletadlové rakety.

Německo odpovídá. Posílá dnes už legendární zásilku 5000 pěchotních přileb.

Kyjevský starosta Vitalij Kličko si zoufá. „Co pošle Německo příště? Polštáře?“

Signál, který v tu chvíli zákonitě musí vnímat Vladimir Putin a další agresoři světa, zní: Německá vláda sice ochotně poskytuje sanitky, polní nemocnice a peníze, ale bude mít velký problém poslat do bojové zóny cokoliv, co střílí, exploduje a zabíjí. Riskovala by, že jí voliči připomenou heslo, které desítky let znělo německou levicí: Frieden schaffen ohne Waffen. Mír vyjednáme beze zbraní.

26. leden 2023. Německá vláda po roce oznamuje další zbrojní dodávku. Ve srovnání s přilbami o váze půldruhého kilogramu se jedná o těžší kalibr. Do bojové zóny míří dvaašedesátitunový tank Leopard 2.

Oněch dvanáct měsíců, dělících helmy od Leopardů, za sebou nechalo pachuť z údajného kličkování a cynismu německého kancléře. Je snad zrádcem Západu, který by nejraději s Moskvou ukul moderní variaci na pakt Molotov–Ribbentrop?

Pověst horší než realita

Obhájci Německa i Olafa Scholze mohou udělat to, co dělá samotný kancléř: