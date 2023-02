Vyrůst na konci dějin, v zemi hodného strýčka Hodži. Free spisovatelky Lei Ypi je strhující coming-of-age příběh z Albánie

Strhující memoár začíná Stalinem. Konkrétně obří sochou tohohle „hodného strýčka“ ochranitele. Malá hlavní hrdinka k němu během jednoho prosincového odpoledne u konce s dechem doběhne a vší silou se přitiskne k jeho bronzové noze. V tu chvíli se cítí v bezpečí.

Utekla před davem protestujících, o kterých se doma občas mluvilo jako o „chuligánech“ a kteří skandují jedno jediné slovo: SVOBODU! Malá Lea tomu nerozumí. Proč by někdo měl chtít „svobodu“, když žije v nejsvobodnější zemi na světě, v Albánii dalšího hodného strýčka Envera Hodži?

Co se stane na konci dějin?

Lea Ypi, dnes profesorka na London School of Economics, kde se věnuje politické teorii, se v knize Free – Coming of Age at the End of History (Volná – dospívání na konci dějin) vrací prostřednictvím