Paradoxy dějin. Ve filmu Velká svoboda židovský homosexuál bojuje o svou lásku v poválečném Německu

Od čtvrtka 26. ledna je v kinech k vidění německo-rakouské drama režiséra Sebastiana Meiseho Velká svoboda. Snímek získal na filmovém festivalu v Cannes Cenu poroty v sekci Un certain regard. Do hlavních rolí Hanse a Viktora byli obsazeni Franz Rogowski a Georg Friedrich.

Film oceněný v Cannes je citlivou výpovědí o paradoxech historických událostí a lidské nezdolnosti. Scenáristicky je postaven na náhledech do několika období během více než dvaceti let a za pomoci retrospektivy postupně skládá příběh o nalezení přátelství a vůle k životu i o žití podle vlastních pravidel.

Rok 1945. Hans se ve vězení setkává s Viktorem. Jako žid a homosexuál strávil Hans poslední roky v koncentračním táboře, aby byl hned po válce kvůli své sexuální orientaci podle paragrafu 175 (zákon trestající sexuální styk mezi osobami mužského pohlaví) poslán do vězení.

Viktor s Hansem jsou spolu na cele, jeden za vraždu, druhý za to, kým je a koho miluje. Viktorovy nenávistné urážky na Hansovu adresu jsou jen počáteční reakcí, časem se z obou mužů stávají přátelé, alespoň nakolik to ve vězení jde. Číslo na Hansově předloktí Viktor přetetuje, jako by tím měla být minulost smazána.

Hansovou pracovní náplní je přešívání starých nacistických uniforem, Viktor pracuje v kuchyni. Za kázeňské prohřešky je vězeň poslán