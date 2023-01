Česko-slovenské slovo týdne: polštář vs. vankúš

grafika

Pár slov o slově polštář

Čteme v Naší řeči z roku 1929: „Máme-li prý sedati správněji po česku na vypoduškovaném či na vypolštářovaném sedadle? Naše maminky, babičky, prababičky a prapra… babičky sedávaly na vycpaném sedadle (a slovenské ženičky podnes sedají na sedisku vypchatém), a sedávalo se jim dobře. Či musíme mít pro všecko možné každých deset let nové slovo?“

No, nemusíme. Vypolštářovaná sediska jsme před lety opustili a dnes sedáváme na polstrovaném. Panu A. Z., autoru citovaného vzdechu, by z toho asi naskákaly pupínky, i když svým způsobem je to cesta ke kořenům. Tedy k německým kořenům českého polštáře.

A přijde mně pěkné, že se nad tím dneska nikdo už nepohoršuje, že nemáme pocit, jako by nás německé kořeny stahovaly pod německý Boden a do mízních řečišť nám pumpovaly německé Blut.

Musím i říct, že na polstrovaném se mně sedí tak nějak přirozeně, ani o tom nevím, na polštářovaném bych si připadal jak princezna na hrášku. Navíc vám v tom slově polštář, a nemusel jsem kvůli tomu ani šmejdit po slovnících, cítím nafoukanost a napučenost dávných příbuzných, všelijakých balonů, je mně to trochu hoch, zase princeznovské nakonec.

A tak v domácích podmínkách dávám raději přednost dovozu z krajů východní části naší rodiny: valašskému (nejen) zhlavci. Jen války nám zůstaly polštářové, vymýšlení přídavného jména od zhlavce by nás připravilo o všecko bojové nadšení.

Čech o slově vankúš

Od devadesátek vzniklo dost česko-slovenských nebo slovensko-českých písniček. Zejména duetů a zejména protivných. Ale taky jedna makarónská, která mně sedí, od skupiny Buty. Radek Pastrňák v ní zpívá: „…a v mojej vlastnej izbe pár starých tvrdých rúk hladká pre cudzinca vankúš, mäkký vankúš. Zrovna když ty tvrdé ruky hladily ten polštář, jsem venku na zahrádce, zpocený jak Bulhár…“

Kontrast zatvrdlých polštářků starých dlaní a měkkého vankúše (který nám v Česku zní nejspíš ještě měkčeji než v krajine pôvodu), tu hraje s kapelou a maně mě napadá, jestli by nám Čechům s vankúšem nebylo líp. Možná jsme ho mohli mít.

Josef Jungmann totiž začlenil do hesláře svého slovníku spoustu slovenských slov a tak trochu současníkům sugeroval, že kde není původní slovo české, nebylo by od věci zkusit používat náhradu od slovanských příbuzných.

Jenže když to bylo slovo nepůvodní – jako vankúš, jehož cesta na Slovensko vedla z latiny asi přes francouzštinu a pak němčinu a maďarštinu –, přičinil k němu křížek, že je to slovo „cizé, zle tvořené, nebo podezřelé“. A bylo vypolštářováno.

Gabriel Pleska, editor webu Peníze.cz, přispívá i do časopisů Finmag a Heroine