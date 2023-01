Silné a slabé stránky kampaně Pavla i Babiše. Co kandidáti nabídli a co může rozhodnout?

Analýza: Prezidentská kampaň dospěla do úplného finále. V pátek ve čtrnáct hodin se otevřou volební místnosti a zhruba pět a půl milionu lidí si zvolí nového prezidenta. Popisujeme, jaké silné a slabé momenty si oba kandidáti připsali před druhým kolem i to, co nakonec může voliče přesvědčit.