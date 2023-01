Cibule nad zlato. Proč se ta nejobyčejnější zelenina na světě stala luxusem, po němž prahnou i pašeráci

Výsledky online vyhledání hesla „Filipíny cibule“ připomínají na první pohled spíš soutěž o to, kdo vymyslí ten nejlepší žert. Zejména na sociálních sítích a diskusních fórech jako Reddit nebo Tumblr čeká na zájemce o téma úplný gejzír memů čili internetových obrázkových vtipů; namátkou:

Hrdě vystavená mužská hruď, kterou místo zlatého řetězu zdobí na stužce přivázaná purpurová cibule. A stejným „šperkem“ ověšená ruka, kde cibule kromě zápěstí pyšně trčí také z prsteníčku.

Nebo krabička na snubní prsten, když už jsme u toho prsteníčku – jen s tím rozdílem, že nadšený výraz na tváři o ruku požádané ženy nevyvolal diamant, ale typická letokruhová kresba rozkrojené cibule.

Romantikou srší také bohatá cibulová kytice s apelem „Vyznejte na Valentýna lásku!“; jinde se zpotvořený nešťastník Glum řítí do plamenů Hory osudu a nadšeně zírá na svého „miláška“, jehož se konečně opět zmocnil: neloupanou cibuli.

Onions are currently over $10 per kg in the Philippines so this.#memes #redditmemesbank #meme (Follow for more) pic.twitter.com/chYqi9upUX

— Reddit Memes Bank (@redditmemesbank) January 4, 2023