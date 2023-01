Neumět mluvit, když je někdo politik, je jako když má prase červenku, říká o Babišovi lingvista

V rozhovoru se mimo jiné ptáme Jaké jsou největší prohřešky Andreje Babiše proti kultuře mluveného projevu?

S jakými jazykovými prostředky se pojí manipulace?

Je smích na sítích vůči jeho projevu oprávněný?

Byl by jeho projev stejný ve slovenštině?

Jaká větná stavba v sobě skrývá konflikt?

Kdy je implicitní arogance horší než sprška vulgarismů?

Spousta lidí si na sociálních sítích dělá z verbálního projevu Andreje Babiše legraci. Je to legitimní? Není to nespravedlivý podpásový posměch?

Přemýšlel jsem o tom a myslím, že z mnoha úhlů pohledu je to oprávněné. Jako lingvista to můžu říct s čistým svědomím. Jediné, co podle mě oprávněné není, je, když mu lidé vyčítají, že není Čech. On je zrovna takový Čech jako já nebo vy, nemůže za to, že se republika rozpadla. Vybral si, kde chce žít.

Je Čech, žije v České republice. Je pravda, že češtinu neumí tak, jak by asi mohl nebo měl, ale to není oprávněný důvod k legraci, o kterém jsem mluvil.

Oprávněné to je z pohledu, jak řadí informace, jak opakuje některá slova a slovní spojení, jak naprosto ignoruje kontext, neodpovídá na otázky…

Vás jako učitele češtiny, lingvistu, člověka, který se jazykovým projevem dlouhodobě zabývá, projev Andreje Babiše rozesmívá? Baví? Trápí? Bolí? Nebo je vám to jedno?

Bolí mě to až fyzicky. Velmi. Protože výstavba textu má své zásady – vždycky stejné v češtině, velmi podobné ve slovenštině, trošku jiné v angličtině, trošku jiné ve španělštině, ale jsou to zásady, které je třeba respektovat. Nejen proto, aby měl mluvčí dobrý pocit sám ze sebe, ale aby mu bylo rozumět. Bolí mě to z mnoha dalších důvodů, ke kterým se dostaneme. Hlavně kvůli vysoké míře manipulace, ke které jazykové prostředky využívá.

Pokud člověk některé elementární jazykové věci nerespektuje a není schopen výstavby textu, můžu se nad tím pobavit, ale když se nad tím zamyslíte hlouběji, zábavné to není. Je to špatně. Je to hrubá neschopnost.

Jsou profese, kde to nevadí, ale když je někdo politik a veřejně vystupuje, je to, řečeno slovy klasika, jako když má prase červenku, což je u něj vada dosti podstatná.

My v našem rozhovoru, jak jsme se domluvili, budeme oddělovat formu od obsahu, ale ve skutečnosti to oddělit nejde. Když je forma špatná, není možné si vychutnat obsah, i když je dobrý, kvalitní, pravdivý nebo zajímavý. Ale když je špatná forma, a ještě je manipulativní nebo nepravdivý nebo pobuřující obsah, sčítá se to. Možná i násobí. Je to pak špatně na druhou. A to mi vadí jako lingvistovi.

Pojďme tedy k těm jednotlivým bodům. Vím, že jste si dělal pečlivě poznámky nejen během nedělní debaty v České televizi, kam Andrej Babiš přišel sice pozván, ale nečekán. Co jste si napsal?

Vypsal jsem si polohy výrazné pro jeho projev. Arogance. Generalizace. Neodpovídání na otázky. Lidové výrazy. Konfliktnost. Ke všem jevům se vážou specifické jazykové prostředky. A tím vším se prolíná manipulace a opět specifické jazykové prostředky, které jí slouží.

A všemu dominuje nesoudržnost. Shodou okolností jsem byl včera večer na kafi se dvěma kolegyněmi lingvistkami a dospěli jsme k tomu, že konstitutivním rysem jeho projevu je absolutní