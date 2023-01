Vývoj bojů (335. den): Po německých tancích jsou slíbené i americké, úkolem teď bude zabránit logistickému peklu

Americké Abramsy dorazí na Ukrajinu později, zatímco s německými Leopardy by Ukrajinci teoreticky mohli bojovat již během jarní ofenzivy.

Pokud se válka rozhodne v roce 2023, rozhodne ji logistika. Zejména ta týkající se západních tanků bude velmi náročná.

Ukrajinské speciální síly zaútočily na ruské velitelské stanoviště na levém břehu řeky Dněpr v Chersonské oblasti.

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z úterý 24. ledna. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Ještě před týdnem to vypadalo jako zklamání. Krátce před páteční schůzkou ministrů obrany na základně Ramstein se mohlo zdát, že dodávky západních tanků budou pouze symbolické. Berlín si kladl podmínku, že povolí reexport německých tanků Leopard 2 na Ukrajinu pouze v případě, že Američané budou souhlasit s dodávkami svých tanků Abrams. Ani jedno z toho zpočátku nevypadalo realisticky.

Tento týden však média informovala o zásadním pokroku. Podle časopisu Der Spiegel se Německo rozhodlo dodat své Leopardy Ukrajincům a umožnit to i dalším zemím, které mají tuto techniku ve svém arzenálu. USA jsou zase podle listu The Wall Street Journal připraveny schválit dodávky tanků Abrams.

V přívalu těchto informací poněkud zaniklo další průlomové rozhodnutí. Podle místních médií Švýcaři rovněž plánují povolit reexport zbraní na Ukrajinu. Jejich veto dosud Ukrajincům bránilo získat munici švýcarské výroby, například pro protiletadlové tanky Gepard.

Tank je nejvyšší liga. Pozemní technika západní výroby sama o sobě není na ukrajinské frontě novinkou. Ukrajinská armáda již získala a do bojů nasadila například houfnice (včetně slovenských systémů Zuzana), raketomety a bojová vozidla.

Proč tedy tanky přitahují tolik pozornosti?

Tank je totiž primárně útočnou zbraní, která by měla Ukrajincům pomoci získat zpět ztracené území.

Úkolem bojového vozidla je například dopravit vojáky na místo a poté jim poskytnout palebnou podporu. Tyto stroje však obvykle nemají tak vysokou ochranu ani tak silné zbraně jako tank.

Posláním tanků je ovládnout bojiště a zničit všechny nepřátelské stroje, na které narazí, pomocí svých 120mm nebo 125mm kanonů.

Export tanků je jen začátek. Ukrajinci předběžně očekávají sto kusů tanků Leopard. Měly by se vyrábět v různých verzích – od verze A4 z přelomu 80. a 90. let až po modernější verzi A6 z 21. století.

Tento balíček by mělo poskládat vícero zemí NATO, které disponují tímto nejrozšířenějším typem tanku: kromě Německa, které přislíbilo čtrnáct kusů v modernější verzi A6, by to měly být také Polsko, Norsko, Nizozemsko a Finsko.

Počty tanků Abrams