Česká firma Whalebone staví pro EU „telefonní spojovatelku internetu“. Její služba bude alternativou Googlu či IBM

Konsorcium vedené brněnskou IT společností by mělo až 100 milionům Evropanů dopřát bezpečnější surfování po internetu. Škodlivé internetové domény bude hlídat umělá neuronová síť vyvinutá spolu s ČVUT.

Člověk do vyhledávače zadá jméno požadované webové stránky a o nic dalšího se většinou nestará. Aby se ale na web vůbec dostal, musí na pozadí proběhnout několik dalších operací. Předně je třeba, aby se „lidsky“ napsaná doména, jako například denikn.cz, přeložila do těžko srozumitelné směsi čísel a případně i písmen, s nimiž svět IT pracuje.

Zmíněný převod provádí technologie známá pod zkratkou DNS (Domain Name System), která je pro hladké fungování internetu zásadní a jejíž činnost lze přirovnat k práci někdejších telefonních spojovatelek. Útočníci si důležitost DNS uvědomují. Proto do tohoto „překladu“ často zasahují tak, že uživatele přesměrují na podvrženou doménu, z níž se do počítače či mobilu dostane virová nákaza.

DNS překladače, které se snaží zmíněným zásahům hackerů bránit, ve světě provozují americké technologické giganty jako Google, Amazon nebo IBM. V Evropě je vůle tuto dominanci oslabit.

„Evropská komise chce posílit evropskou digitální suverenitu a bezpečnost na internetu. U neevropských poskytovatelů totiž existují jiné a často slabší standardy ochrany osobních údajů, než máme v Evropě. Proto Komise iniciovala projekt DNS4EU,“ říká Richard Malovič, šéf české IT firmy Whalebone. Ta je v čele konsorcia firem a institucí, které soutěž na provozovatele zmíněného projektu v konkurenci čtyř dalších byznysových skupin vyhrálo.

„Výběrové řízení trvalo celý loňský rok a bylo velmi náročné. Pro nás je vítězství prestižní záležitost,“ vyznává se podnikatel. Evropská komise dá na vývoj nového DNS překladače vznikajícího v české režii zhruba