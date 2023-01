Proruská scéna vnímá Babiše jako pragmatika manipulovatelného tlakem ulice, řekl politolog Charvát v Aréně N

Na co se v podcastu také ptáme:

Proč se proruská scéna sjednotila za Babišem?

Nemůže Babišova kampaň zaměřená na politický okraj odradit jeho umírněné voliče?

Proč se Babiš snižuje k rozhovorům pro obskurní servery?

Jaké dilema znamená prezidentská volba pro Tomia Okamuru?

A může vést k otřesům na proruské scéně, kde čekají na příležitost další politici?

Soustředil Andrej Babiš po prvním kole kampaň na nejextrémnější okraj politické scény?

V tom nejširším slova smyslu ano, ale asi bych zdůraznil, že záběr tímhle směrem jsme viděli i před prvním kolem, i když to možná nebylo tak úplně zřetelné. Ale téma, jak pomáhat Ukrajině, kde můžeme omezit svoji pomoc, jakým způsobem se vztahovat k možnosti hypotetického míru tím, že přestaneme dodávat zbraně, to se objevilo už předtím. A bylo celkem zřetelné, že tam Andrej Babiš směřuje.

Komunisté, Trikolora, všechny ty různé výhonky někdejší antivax scény, antiislamisté, proruský publicista Žarko Jovanovič, Národní demokracie antisemity Adama Bartoše – ti všichni teď horují pro Babiše. Co si od jeho případného vítězství slibují?

Vnímají ho jako člověka, který je naprosto pragmatický, který nemá žádné vnitřní hodnoty, a tím pádem je možné s ním do jisté míry manipulovat, pokud bude dostatečně silný tlak ulice. Nevidí v něm člověka, který by sdílel jejich pohled na svět, ale někoho, kdo je z jejich pohledu mnohem lepší, než by byl generál Pavel.

Ale musí jim být přece jasné, že on sice teď vzývá „mír“ –⁠ tedy v jejich pojetí vydat Ukrajinu napospas Rusku –, ale že pokud by skutečně byl prezident, tak by naštěstí v jeho silách nic takového nebylo.

Je třeba trochu odlišit, co si přejí hybatelé této scény, a co členové. Pro řadu lidí, kteří volí nějakou z těchto stran, může být mír míněn zcela vážně, protože každý si přeje, aby válka skončila. Ale pro lidi, kteří jsou naopak ve vedení, ten pohled může být pragmatičtější. Myslím, že ani neuvažují o tom, že by skutečně došlo k míru, ale mnohem důležitější pro ně je to, že se podaří zastavit nástup generála Pavla, kterého vnímají jako pětikoaličního kandidáta.

„Sociální jistoty jen pro členy národa“

Jaký vliv na společnost má Babišův sestup do suterénu? Spousta lidí říká, že nic tak nechutného v politice ještě nezažili.

Obávám se, že to velmi výrazně posiluje polarizaci uvnitř společnosti. Samozřejmě to legitimizuje do značné míry i ty politické strany, které jste vyjmenoval a které jsou problematické. Je to pokračování trendu, který vidíme v posledních deseti letech, hrubnutí veřejného prostoru. Mluvíme o mainstreamizaci krajní pravice, i když ten pojem bude muset doznat určité úpravy.

Protože tam patří i komunisté?

Najednou se tam začaly objevovat skupiny, které bychom tam v minulosti nezařadili. Klíčová témata, která řeší KSČM, jsou spojená s představou nacionalismu, autoritářství, konzervativního a proruského přístupu. V tomto směru se zcela bezproblémově s krajní pravicí shodnou. V ekonomických programech si komunisté stále ponechávají poměrně výrazně sociální program, ale ani to nemusí být takový problém, protože celá řada takzvaně krajně pravicových skupin má ekonomický program podobný – welfare šovinismus.

Pomáhat našim lidem.

Tak. Sociální jistoty, ale jen pro