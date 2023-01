Babišovi nevychází taktika uloupnout voliče poražených, soudí politolog. Jejich zapojení Pavlovi pomáhá

Poražení kandidáti, kteří do druhého kola prezidentských voleb podporují Petra Pavla, mají zásadní vliv a mohou rozhodnout, kdo se koncem ledna stane novým prezidentem. Andreji Babišovi proti nim nezbývá nic jiného než zdůrazňovat štěpící linii mezi vládou a opozicí, domnívá se politolog Josef Mlejnek. „Z jeho strany je to poznání, že taktika odlupovat voliče poražených kandidátů nezabírala,“ hodnotí strategii předsedy hnutí ANO.

Druhého kola prezidentských voleb se sice účastní jen Petr Pavel a Andrej Babiš, výrazné slovo v kampani však mají i někteří jejich neúspěšní protikandidáti. Senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer Pavlovi vyjádřili podporu otevřeně hned po sečtení hlasů v prvním kole voleb po osobním setkání ve štábu vítěze, kam dorazila i Danuše Nerudová.

Ta mu podporu deklarovala nejprve implicitně a na sociálních sítích, hlavní sdělení si poté s Pavlem přichystali na minulé úterý, kdy společně vystoupili na tiskové konferenci a oznámili koordinaci kroků obou týmů i následný společný program. Podle politologa Josefa Mlejnka z pražské Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je zapojení neúspěšných kandidátů zásadní k získání voličů, kteří k Pavlovi mohou mít jen vlažný vztah.

„Kandidát musí získat voliče poražených kandidátů, nestačí jen, že někde řeknou, že podporují Petra Pavla a jdou domů. Je nutné k tomu voliče přimět, protože ostatně pokud nevolili Petra Pavla v prvním kole, znamená to, že s ním mají nějaký problém, že to není jejich první volba, že k němu mají nějaké výhrady, když hlasovali pro někoho jiného a není to jejich favorit číslo jedna,“ podotýká Mlejnek, podle nějž tito voliči musejí překonávat jistou bariéru.

Zapojení Danuše Nerudové do Pavlovy kampaně je podle Mlejnka