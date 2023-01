Seriál Přepište dějiny: Na to, jak Andrej Babiš o své normalizační minulosti hovoří ve stylu „já nic, já muzikant“, si rétoriku a propagandu té doby osvojil velmi dobře. Nebo jemu a jeho týmu nějak zůstaly pod kůží. Ano, samozřejmě je řeč o míru. Generál Pavel je podle Babiše válečný štváč, zatímco on sám by byl rád poslem míru. Když vyhraje, udělá na Hradě mírový summit. Sice nevysvětlil jak, ale kdo by se v hysterii poslední fáze prezidentské volební kampaně, kde už lítají i kulky v obálkách, zabýval logikou a detaily.