Putina podporují jen hlupáci a zmetci. S prvními se dá pracovat, druhé je třeba zavřít, říká bývalý ruský poslanec

Velice rád bych odpověděl, že nikoliv, ale to by bylo příliš optimistické. Samozřejmě doufám, že lidé v Rusku chápou, že konec je nevyhnutelný, že hrůzy se budou stupňovat. Doufám, že něco udělají, ale pak se dostáváme k důležité otázce: kdo, co a jak může provést? Přikláním se spíše k tomu, že bychom měli zapracovat na rozštěpení elit. Kdybychom uvažovali o možnosti, že někdo Putina fyzicky odstaví od moci, mohla by to udělat buď část elit, která chápe bezvýchodnost situace, nebo lidové povstání.

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se blížila revoluce zdola. Alespoň já ji nevidím. To je vlastně ten nejtěžší úkol – pochopit, kdy může dojít k revoluci, protože v minulosti k nim docházelo nečekaně nejen pro státní moc, ale i pro ty, kteří na ně čekali a připravovali se na ně. Jsou jako přírodní živel. Jako když čekáte na zemětřesení a už se zdá, že k němu dojde, ale ono začne, až když ho přestanete čekat. Proto jsem příznivcem toho, aby se pracovalo na rozdělení elit a na tom, že by ony samy tento problém, který je v podstatě otázkou jejich přežití, vyřešily.

Ale ani od elit si nelze slibovat mnoho, protože válka trvá už skoro rok a ony si stále neuvědomují, v jakém postavení Rusko je.

Putin přesvědčuje své elity, že je vše v pořádku, že čas pracuje pro ně, že Ukrajincům dojde trpělivost, že se pomoc bude snižovat, že svou roli sehraje zničená infrastruktura Ukrajiny, která neumožňuje lidem normálně žít, že se změní veřejné mínění a myšlenkové pochody Ukrajinců. Putin se navíc obklopil obrovskou spoustou nejrůznějších bezpečnostních opatření, hromadami strážců, bunkry, dramaticky omezil kontakty s velkou částí elit. Bojí se všeho. Proto prohra musí být zřejmá – a k tomu dojde, až