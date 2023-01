Erdogan dal vstupu Švédska do NATO červenou, Finsko zvažuje členství bez svého souseda

Turecko nepodpoří vstup Švédska do NATO, zní z Ankary. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan to oznámil včera v kontextu víkendových stockholmských protestů – při jednom z nich protiislámský aktivista spálil korán. Povolené demonstrace označila hlava Turecka za ostudu, která se nemá schovávat za svobodu slova. Situace se zablokovaným schvalováním členství v NATO přiměla Finsko připustit, že by do Aliance mohlo vstoupit bez svého západního souseda.