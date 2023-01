„Půjdete jako první do války, vy mladí, a přeju vám to.“ V Brně se střetli Babišovi příznivci i odpůrci

Jen tři dny před příjezdem Andreje Babiše přišlo na setkání s jeho soupeřem Petrem Pavlem před Janáčkovo divadlo přes šest tisíc lidí. V Brně zvítězil se 42 procenty, Babišovi při nadprůměrné dvoutřetinové účasti hodilo svůj hlas jen 26 procent.

A zatímco pro Pavla bylo Brno v podstatě povinnou zastávkou na cestě z Ostravy, na níž jej přivítali jak primátorka Markéta Vaňková (ODS), tak hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL), Babišovo turné se podobalo spíš vstoupení do jámy lvové.

Původní program Babišova mítinku počítal s tím, že bude před Novou radnicí podepisovat svoje knížky a rozdávat polévku ve stánku se zabijačkovými specialitami, který tady postavila restaurace Srdcovka. Ta sídlí hned vedle magistrátu v nově opravené pasáži Jalta.

Už desítky minut před začátkem akce se ale na oknech okolních domů objevila hesla podporující Babišova soupeře Pavla a na náměstí se začali scházet odpůrci předsedy hnutí ANO s píšťalkami a transparenty. Nakonec jich z celkových asi dvou tisíc účastníků předvolebního setkání byla skoro polovina.

Vyhrocené diskuse

Příjezd Babiše má ale zpoždění, takže zatím jeho příznivce rozehřívá jako na fotbale bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

„Je důležité, že jste přišli vyjádřit podporu Andreji Babišovi, nesmírně si toho vážím, protože si myslím, že on je ten člověk, který má usednout na Pražském hradě. Je to člověk, který prošel ministerskou a premiérskou pozicí, víte, jak se zachoval v krizi, pomáhal lidem,“ pronáší Schillerová do mikrofonu.

Vydrží to skoro tři čtvrtě hodiny, než kandidát na prezidenta konečně se zpožděním dorazí na náměstí v doprovodu Reného Černého, předsedy brněnské organizace hnutí ANO.

Ve frontě u stánku stojí hlavně senioři. „Fandíme Babišovi, budeme ho volit i ve druhém kole. Udělal pro nás hodně, pro lidi. Pavel nemá na Hradě co dělat, jako generál se má starat o vojsko. Nemám v něj důvěru, bude jen poslouchat rozkazy,“ říká čtyřiasedmdesátiletá Anna z Brna, která má přes rameno žlutou tašku s nápisem Za Babiše bylo líp. Tašku rozdávají dívky v propagačním stánku hnutí ANO vedle prejtu a zabijačkové polévky a jde na dračku.

Kousek pod stánkem, kde je nejvíc lidí, stojí malá skupinka starších žen a mužů. Hlasitě se hádají s dvaadvacetiletým studentem Matějem z Brna. Chvílemi se mu i ironicky smějí nebo mu začnou sprostě nadávat.

„To chce zjišťovat si fakta mezi řádky, nejen to, co vysílá svatá bedna. Půjdete jako první do války, vy mladí, a přeju vám to. Vaše generace, vaše myšlení nám to taky zku*ví tím, že zvolíte