Studio N: Jak diplomat Babiš způsobil mezinárodní skandál

„Určitě ne.“ Andrej Babiš v prezidentské debatě České televize jasně prohlásil, že by v případě napadení Pobaltí nebo Polska neposlal české vojáky na pomoc. Hned po vysílání se to jeho tým snažil hasit na Twitteru, v rozhovoru pro televizi Nova pak Babiš otázku označil za past a provokaci. Závazky, které plynou z členství v NATO, by prý jako prezident plnil. Jeho výroku si ovšem stihla všimnout nejen česká, ale i zahraniční média. Jaký typ diplomata je Andrej Babiš? Hostem podcastu je redaktor Deníku N Jan Wirnitzer.