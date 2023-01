Je jednou z těch, kteří na brněnské Mendelově univerzitě studují doktorský program Ekonomika a management. Právě ten se nyní dostal do problémů: Národní akreditační úřad chce škole odebrat možnost program vyučovat v češtině i v angličtině, protože univerzita nedokázala dostatečně uhlídat jeho kvalitu. Problém souvisí s akademickou etikou, kterou se právě Veronika Krásničan ve své doktorské práci odborně zabývá. „Pořád mi chybí rozuzlení, kdy někdo přizná chyby. Zatím mi přijde, že potrestaní jsme hlavně my studenti,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

„Ty jsi z Mendelky? Máš to taky koupené?“ Zatím jsme potrestáni jen my, říká doktorandka

V článku se mimo jiné dozvíte:

Jak problém na Mendelově univerzitě vnímají studenti.

Kdo za něj z pohledu Veroniky Krásničan nese odpovědnost.

Kolik studentů podle diplomové práce této doktorandky využívá v Česku psaní prací na zakázku.

Proč je pro Veroniku Krásničan téma problémů s doktorandy na univerzitě bolavé.

Proč se rozhodla promluvit veřejně.

Jste jednou z doktorandek programu na Provozně ekonomické fakultě, jemuž nyní hrozí zánik. Sice máte nyní studium přerušeno kvůli mateřství, ale rozhodnutí Národního akreditačního úřadu se vás přímo dotýká. Jak celou situaci vnímáte?

Na úvod musím říct, že nejsem úplně běžný student tohoto oboru, alespoň zaměřením: zatímco ostatní spolužáci dělají různé ekonomické modely a věnují se třeba zaměstnávání seniorů, já jsem jedna z mála, kdo se věnuje akademické etice. A o to víc mě problém na škole trápí.

Kolega, který se ve výzkumu zaměřuje na jiné téma, je o dost klidnější. Věří, že nás nechají dostudovat. Oba jsme se ale shodli, že naše tituly jsou teď celou kauzou hodně počerněny. Řešili jsme, zda by nebyla možnost dostudovat jinde. Už jen to, že budeme mít na titulu napsáno Mendelova univerzita, by nás mohlo často víc poškodit než potěšit – pokud tedy tato kauza dopadne tak, jak nejspíš dopadne.

Nyní tedy hrozí, že Národní akreditační úřad odebere škole možnost váš program vyučovat. Co by to pro vás znamenalo? Umožní vám škola přejít na jiný program?

U nás na fakultě není ekvivalent – další doktorský obor na fakultě je informatický. Takže by nám škola musela zařídit studium jinde. Pro mě by to mělo pachuť toho, že jsem se dostala na jinou školu jen díky tomu, že se u nás podvádělo. To řešení pro mě není úplně šťastné.

Proto uvažuji o tom, že začnu