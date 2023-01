Postavil si jachtu a plaví se kolem světa: V Arktidě couval den a půl mezi krami, na Amazonce mohl plout jen s pistolníky

Z rozhovoru se dozvíte mimo jiné:

zda je plavba na jachtě kolem zeměkoule drahá,

jestli Miroslav Račan pluje na autopilota,

jaké to je na jachtě za bouře, a ještě navíc v noci za naprosté tmy,

kdo námořníkovi pomůže, pokud uvízne daleko od pevniny,

jaké nebezpečné konfrontace s posádkami cizích lodí lze zažít,

jestli lze z oceánu vplout na Amazonku a další zajímavé zkušenosti.

Na jachtu jste poprvé vstoupil ve 33 letech. Ve 42 letech jste se rozhodl postavit si vlastní. Nebylo jednodušší koupit si hotovou od renomovaného výrobce?

První plavba na jachtě ve věku 33 let není nic neobvyklého, nepřijde mi to pozdě. Lákalo mě moře, a protože se už v té době hodně cestovalo do Chorvatska na Jadran, logicky jsem si tam půjčil loď. Vyzkoušel jsem několik plaveb, moc se mi to líbilo, a tak se zrodil bláznivý sen – chtěl jsem takovou loď vlastnit a plavit se kolem světa.

Samozřejmě jsem si mohl koupit hotovou, vyrábějí se jich desítky druhů v různých velikostech. Ale já jsem se chtěl plavit po celém světě a k tomu potřebujete loď, která je pevná a dobře vybavená. A taková loď stojí opravdu hodně peněz.

Jak jsem získával zkušenosti v Chorvatsku, pochopil jsem, že potřebuji loď buď z oceli, nebo z hliníku. Takové jsou však vyráběny pouze na zakázku a na to jsem neměl dost peněz. Když se mi pak naskytla příležitost koupit za dobrou cenu svařovaný hliníkový trup, rozhodl jsem se, že si celou jachtu postavím sám.

Když jsem četl vaše knihy, říkal jsem si, jestli jste spíš mořeplavec, nebo cestovatel. Pokud tomu dobře rozumím, vnímáte jachtu jen jako dopravní prostředek do různých zemí, které pak podrobněji zkoumáte ve vnitrozemí.

To je pravda, jachta je jen prostředek, jak se dostat tam, kam chci. Zajímám se spíše o přírodu, lidi, kulturu a historii různých zemí. Rozhodně nejsem klasický jachtař.

Znám spoustu kolegů, kteří za tři roky obepluli celý svět, ale ve skutečnosti z něj nic pořádně neviděli. Pořád se jen plavili, ale to mi nestačí. Nechci být jen na moři a oceánu, chci poznat i samotné země.

Jachta mě také dostane na místa, kam se klasický cestovatel nedostane. Pokud někam přiletíte a jste odkázáni na hotel v resortu a na výlety musíte jezdit autobusy nebo taxíky, moc toho neuvidíte. Lodí se však můžete přeplavit i do míst, o kterých suchozemští cestovatelé často ani nemají tušení.

Stačí ke komunikaci v každém přístavu na světě angličtina?

Mezinárodním komunikačním jazykem jsou