Podpořte dvě výjimečné knihy o prezidentu Zemanovi

Domníváme se, že odkaz Miloše Zemana nesmí být zapomenut. Může totiž sloužit jako varovné memento toho, co všechno může politik v roli prezidenta dokázat, když se rozhodne ignorovat pravidla, a jak moc to může uškodit celé společnosti.

Podpořte vznik nových knih o prezidentu Zemanovi. Kromě samotných titulů můžete zakoupit zakoupit zvýhodněné předplatné i bonusové odměny.

S vaší drobnou pomocí tak mohou vzniknout dvě knihy. Už v březnu, záhy po inauguraci nového prezidenta, až Miloš Zeman nadobro opustí brány Pražského hradu a zkompletuje tak seznam svých slov a činů v prezidentské funkci, vydáme nejpodrobnější kroniku jeho dvou volebních období v knize Jana Kudláčka Tohle jsme chtěli. Prezident Zeman: slova a činy.

Vedoucí zahraniční rubriky Deníku N je pečlivým kronikářem, přísně se drží zdrojovaných faktů tak, jak je zaznamenala média a oficiální dokumenty. Mnohé zmíněné události se vám jistě vybaví, protože před nimi nebylo možné utéct. Mnohé další už jste zapomněli, protože se je vaše paměť milosrdně pokusila vytěsnit. A další vás minuly, protože už jich prostě bylo příliš. Ovšem právě jejich shromáždění do jednoho celku umožňuje pochopit neuvěřitelnou míru toho, co všechno prezident Miloš Zeman způsobil. A co mu občané České republiky dovolili tím, že ho dvakrát, slovy dvakrát, zvolili do nejvyšší ústavní funkce. Nelze před tím couvnout, protože je to dvojitě potvrzený fakt: Tohle jsme chtěli.

Na podzim připravujeme knihu Zdislavy Pokorné Zemanovo finále mapující především skandální události posledního období jeho mandátu. Pokud pozorně čtete Deník N, nemohla vám ujít stejnojmenná série, kterou autorka s mimořádným nasazením průběžně připravuje nejen z nádvoří Pražského hradu, kde se před ní ukrývají přijíždějící návštěvy.

Jde o zcela výjimečný a novinářsky tvrdě odpracovaný pohled do zákulisí vysoké české politiky, rozkrývající mechanismy mocenských her Miloše Zemana a jeho okolí. Autorka mluvila s desítkami lidí, kteří byli svědky důležitých událostí, na Hradě strávila stovky hodin. Zmapovala nesčetné množství schůzek: za Zemanovými lidmi Nejedlým a Mynářem chodili lidé z byznysu, takzvaní krajští kmotři, právníci, lobbisté, vlivní úředníci i politici – a málokdy si přáli, aby se o tom vědělo. Díky této knize se o tom vědět bude. Politika má být transparentní, i když o to její aktéři nestojí.

Jako bonus jsme pro vás připravili několik zajímavých odměn. Kromě cenově zvýhodněného předplatného (mohou objednávat i stávající předplatitelé, kterým se naváže za současné předplatné) si můžete pořídit prezidentský popelníček s nápisem „Pravda vítězi“ či koráb, dokonce i korunovační klenoty, u nichž samozřejmě nemůže chybět lék proti viróze. Společně s autorkou Zdislavou Pokornou se můžete projít Pražským hradem, popřípadě můžete Deník N podpořit pořízením uměleckého tisku reprodukce mého nadmíru nepodařeného obrazu, který věrně zachycuje konec prezidentského období Miloše Zemana a který díky prodeji v dobročinné aukci letos vydělal 75 tisíc korun na podporu Ukrajiny.

Doživotní předplatné Deníku N se všemi knihami z naší Edice N určitě také není k zahození. Nezávislou novinařinu můžete podpořit i darem či inzercí. Za jakoukoliv pomoc budeme vděční. Díky ní budou moci vzniknout nejen tyto dvě konkrétní knihy, ale hlavně spousta dalšího obsahu na stránkách Deníku N.

A schválně, uhodnete, proč je cílová částka zrovna 280 944 Kč? 🙂

Předem moc děkujeme!