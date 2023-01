Pointa N: Babiš ze sebe dělá diplomata, neznal ale české závazky v NATO. Nebo je nechtěl znát

Andrej Babiš se setkal se svými příznivci i odpůrci na zabíjačce v Brně. Prezidentský kandidát, který se stylizuje se do role diplomata, se snažil vysvětlit svůj diplomatický přešlap týkající se spojenecké pomoci Polsku a Pobaltí. „Trošku jsem to pos*al,“ omlouval se voličům slovníkem dosluhujícího prezidenta Zemana. Dnešní Pointa N se také zamýšlí nad tím, zda bude příští české první zvíře kočka, nebo pes.

Nejdůležitější zprávy dne pro vás vybrala a okomentovala Markéta Boubínová.

„Naše děti a děti našich žen“

Česká předvolební kampaň má konečně pořádný zahraniční přesah. Postaral se o to Andrej Babiš, který se prezentuje jako diplomat s mnoha zkušenostmi a kontakty. V duelu České televize, kam dorazil jako hlavní překvapení večera těsně před zahájením (i když několikrát veřejně řekl, že do této debaty nepůjde), totiž na dotaz, zda by jako prezident v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy poslal české vojáky na pomoc, odpověděl „určitě ne“. Moderátor se mu pokusil dát ještě další šanci na (jedinou správnou) odpověď a výslovně se zeptal, zda by Česko v případě napadení Polska či baltských států „mělo plnit své spojenecké závazky a poslat tam vojáky“. Babiš se ale nenechal zviklat.

„Ne, určitě ne, já si myslím, že je potřeba mluvit o míru. Já nechci válku,“ tvrdil dál. V žádném případě by neposílal „naše děti a děti našich žen do války“.

Tím ovšem vstoupil na skutečné pole mezinárodní diplomacie (odhlédněme od toho, že český prezident možnost někam poslat vojáky ani nemá, to řeší vláda). Jasně totiž popřel český závazek vůči spojencům v Severoatlantické alianci. Vzápětí se to pokoušel na Twitteru i veřejně žehlit a tvrdil, že jeho výroky byly překroucené. Kolektivní obranu NATO údajně nikdy nezpochybnil.

Až tedy na to, že zpochybnil.

Evidentně se svých slov zalekl (nebo alespoň jeho tým), že následně