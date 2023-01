Glosa Jiřího Pehe: Svými prohlášeními v nedělní debatě České televize, že by v případě napadení Polska nebo pobaltských států Ruskem nevyslal české vojáky na pomoc, způsobil prezidentský kandidát Andrej Babiš pozdvižení na domácí i mezinárodní scéně. Svými slovy zpochybnil spojenecké závazky České republiky, vyplývající z článku 5 Severoatlantické smlouvy.

Ujely Babišovi nervy, když zpochybnil naše závazky v NATO? Spíš ví přesně, co dělá. A hraje vabank

Babiš sice později svoje vyjádření mírnil argumentem, že nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí. Prý je přesvědčený, že se to nestane, a nechce to vůbec připouštět. Kdyby došlo k napadení, článek 5 by prý „pochopitelně dodržel“.

I když se ale on i jeho tým nyní snaží jeho vyjádření vykreslovat jen jako nedorozumění, ve skutečnosti se zdá, že Babiš měl svoje slova dobře promyšlená. I proto je spojil s ujišťováním, že mu jde v prvé řadě o mír, nechce válku. V žádném případě by prý neposílal „naše děti a děti našich žen do války“, řekl přímo v debatě.

Babiš těmito prohlášeními míří na dvě voličské skupiny. První tvoří