Pavel týden před volbami výrazně vede. Babiš ztrácí už v druhém průzkumu

Dobrou pozici před druhým týdnem prezidentské kampaně má Petr Pavel. Podle volebního modelu STEM by jej volilo přes 57 procent lidí. Výzkumníci upozorňují, že značná část voličů je ještě nerozhodnutá. Andrej Babiš by oslovil pouze 42,4 procenta lidí. Data se sbírala v tomto týdnu.

Týden před volbami má blíže k prezidentské funkci Petr Pavel. Podle volebního modelu výzkumné organizace STEM pro CNN Prima News by mu mezi oběma koly dalo hlas 57,6 procenta voličů. Andrej Babiš by podle dat STEM neuspěl, oslovil by pouze 42,4 procenta lidí.

Pro Pavla jde o velmi silné vedení nad svým konkurentem. Data ukazují, jak by dopadlo první kolo voleb v době jejich sběru, tedy v průběhu tohoto týdne. Počítá i s vlažnými voliči i nevoliči, kteří mohou přijít hlasovat.

Výzkumníci sbírali odpovědi na vzorku více než dvou tisíc respondentů. Voleb by se podle šetření zúčastnilo 68 procent voličů.

Podle průzkumu ale řada voličů stále váhá. Pavla přímo upřednostňuje