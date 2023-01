Náš mírový plán má mezinárodní podporu. Splněn ale může být, až Rusko prohraje, říká ukrajinský chargé d’affaires

Na co jsme se mimo jiné ptali: Mají Ukrajinci odpor k ruštině?

Selhal bezpečnostní systém vytvořený ve světě po druhé světové válce?

Proč Zelenského mírový plán nepočítá s Ruskem?

Jedna z posledních tragických zpráv z Ukrajiny je ta o pádu vrtulníku, na jehož palubě zahynul ministr vnitra a jeho nejbližší spolupracovníci. Stroj se navíc zřítil v blízkosti mateřské školy. Nejpravděpodobnější příčinou neštěstí je špatné počasí. Vrtulník tedy patrně nesestřelila ruská střela. Co vás napadlo, když se zpráva o katastrofě dostala k vám?

Pro mě to je výjimečně osobní záležitost. Znal jsem pana ministra Monastyrského i jeho prvního náměstka Jevgenije Jelina. Pracovali jsme spolu na ministerstvu zahraničí, znali jsme se patnáct let. Byl to přítel. Znám jeho manželku, celou jeho rodinu. Vnímám to i jako osobní tragédii.

Nechci hovořit o příčinách, protože oficiální verze zatím nemohla být zveřejněna. Vyšetřování havárie pokračuje.