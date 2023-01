„Straší lidi totalitou.“ Babiš v Liberci a Jablonci příliš nebodoval, místo proslovů zvolil taktiku mlčení

Andrej Babiš dorazil v rámci předvolební kampaně do Liberce a Jablonce nad Nisou. V prvním kole prezidentských voleb ani v jednom z měst nevyhrál a nebodoval ani při osobní návštěvě. Kromě příznivců provázely Babiše po celou cestu také hlasitý pískot a křik jeho odpůrců. Místo útoků na protikandidáta zvolil Babiš strategii úsměvů a mlčení. V reportáži Deníku N popisujeme, proč Babiš nemluvil, co mu lidé vyčítali a za co si od nich naopak vysloužil díky.

Krátce před devátou hodinou ráno je hala vlakového nádraží v Liberci liduprázdná, u vstupu korzují dva muži ve vestách s nápisem „Security“. Venku je ale živo, právě dorazil Andrej Babiš, na kterého v mrazu čekalo několik příznivců. Okamžitě se s ním začínají fotit.

Babiš ochotně pózuje, usmívá se a nemluví. A to ani v momentě, kdy pár lidí s transparenty „Volím Petra Pavla“ začne hlasitě vyjadřovat nesouhlas s Babišovou přítomností, a to skandováním hesel jako „Babiše do koše“ či „Nechceme tě v Liberci“.

„Přišla jsem pana Babiše podpořit, když vidím tu štvanici, která se proti němu rozjela. Příznivci generála jsou hrozní, podívejte se na ně. Andrej Babiš má své problémy, ale já vidím mnohem víc jeho dobrých stránek. Podporuje hokejový tým, celý svůj plat dává samoživitelkám a tak dále,“ vysvětluje paní Rozálie z Liberce důvody, proč v pátek ráno na vlakové nádraží přišla.

Babiše prý podporuje celou jeho politickou kariéru. „Jen v minulých parlamentních volbách jsem volila Přísahu. Byl to jen takový pokus,“ říká.

„Přišli jsme si s ním udělat fotku. Známe ho jen z médií, ve kterých je to všechno Antibabiš. Chtěli jsme si udělat obrázek sami,“ říkají tři vysokoškoláci Lukáš, Matěj a Jakub, kteří po chvíli opravdu selfie se šéfem hnutí ANO získají a spokojeně odcházejí. O tom, koho budou volit, už prý mají jasno, říct to ale nechtějí.

Mezi hrstku příznivců, kteří přišli Babiše přivítat na železniční stanici, i když vlakem do Liberce nepřijel, byla i sedmdesátiletá Jarmila s dcerou Andreou. „Chodím na všechna setkání,“ říká na úvod paní Jarmila. Babiše přišla podpořit osobně, protože podle ní jdou „všechna média na ruku generálovi“.

„Čekala jsem na tramvaj a bylo tam pět reklam Petra Pavla a Babiš tam má jen jednu,“ vysvětluje.

„Mediální tlak a manipulace“

Její dcera přikyvuje. „Je to jako v obchodních centrech, kdy vás manipulují, abyste si koupil něco, co nepotřebujete. Je to mediální tlak a manipulace,“ tvrdí Andrea, která v prvním kole prezidentských voleb volila poslance a nominanda SPD Jaroslava Baštu.

„Pana Babiše jsem nevolila, vždy volím SPD, ale teď ho volit budu,“ říká. Jeho soupeře Petra Pavla by nevolila, nelíbí se jí, že