Film Víly z Inisherinu: Nepřijít na pivo a způsobit tak tragédii

Konec ledna 2023 je pro českého diváka snad nejlepší čas vidět film Víly z Inisherinu irského dramatika a režiséra Martina McDonagha. Vůbec ne proto, že by to bylo dílo aktuální právě teď, vyjadřující se k tomu, čím společnost žije právě teď, jazykem obrážejícím, co je právě teď.

Může naopak přesměrovat pozornost diváka pohlceného momentálním děním, emocionálně jím strženého a třeba i v mezích svých možností k němu přispívajícího. Přivést ho k uvědomění si, že v tom „právě teď“ s jeho pohyby a otřesy, jistotou dějinnosti, exaltovaným slovníkem a nadějí v historickou satisfakci může jít o hodně, ale ne o všechno.

Protože existuje vrstva lidské existence, jíž se „právě teď“ nedotkne. Bez ohledu na to, kam se společenský vývoj pohne, život se v tom základním nezmění, bude dál často groteskní a někdy také dost smutný. Banální pravdička,