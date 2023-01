Slábnoucí zájem o novostavby se developeři snaží oživit poskytováním výhodných hypoték. Ve srovnání s aktuální nabídkou přitom nabízejí zhruba poloviční úroky. Hypoteční poradci vysvětlují, co takové slevové akce obnášejí.

Developeři nabízejí dotované hypotéky. Jak to funguje a na co si dát pozor

Drahé úvěry snížily zájem Čechů o koupi vlastního bydlení na dluh. Objem poskytnutých hypoték loni podle České bankovní asociace meziročně klesl o 64 procent.

S tím souvisí i pád cen nemovitostí. Nové i starší byty a domy podle platformy Valuo.cz za posledních šest měsíců zlevnily o jedenáct procent. To ale ještě neznamená, že by vlastní bydlení bylo dostupnější. Zájemci se ocitají v začarovaném kruhu – nemovitosti jsou sice levnější, nákladné hypotéky jim ale v nákupu často brání.

Loni touto dobou se hypoteční úroky v průměru držely na úrovni kolem 3,4 procenta. U třímilionového úvěru uzavřeného na 30 let tak člověk měsíčně zaplatil přes třináct tisíc korun. Nyní úroky nově uzavřených úvěrů v průměru atakují šest procent. Za stejně velkou hypotéku tak člověk měsíčně vydá o pět tisíc víc.

Developeři zatím prodejní ceny domů a bytů nechtějí příliš snižovat. Prodejci přesto potřebují slábnoucí zájem nakopnout. Část z nich tak například nabízí takzvané dotované hypotéky. Týká se to především velkých developerů, ale i některých jejich menších konkurentů z regionů. „Tato strategie má překonat sentiment vyčkávání na zlevnění novostaveb,“ vysvětluje hypoteční specialista Petr Chmelař ze společnosti Property Experts.

Klient prostřednictvím developera získá možnost platit hypoteční úvěr, který má úrok nejčastěji ve výši 2,99 procenta ročně. Oproti aktuální průměrné sazbě na trhu je tak poloviční.

V reálu to ale neznamená, že člověk takto nízký úrok dostane od banky. Ta mu dá běžnou tržní hypotéku. Developer se ovšem zaváže, že ji bude dotovat tak, aby člověk na měsíční splátce platil méně. Délka „slevy“ trvá typicky dva až tři roky.

Ilustrujme si to na už zmíněném příkladu: Třímilionová hypotéka na 30 let při průměrném šestiprocentním úroku měsíčně vyjde na 18 tisíc korun. V dotované verzi ovšem zákazník při „úroku“ 2,99 procenta na splátce díky dotaci ušetří skoro 5,5 tisíce měsíčně. Za dva roky tak úspora dosáhne 132 tisíc korun, za tři roky dělá skoro 200 tisíc.

Developeři typicky vyžadují, aby úrok sjednaný s bankou nepřekročil šest procent. Liší se v tom, zda příspěvek na hypotéku garantují u všech nabízených nemovitostí, nebo jen u vybraných bytů či domů. Rozdíly jsou rovněž v délce poskytnuté slevy. Například menší společnost Jakesh Development působící ve středních Čechách nabízí dotaci hypotéky nejvýše na dva roky. Větší developeři jako firmy PSN nebo Central Group až na tři roky.

„Od loňského září, kdy jsme program začali nabízet, ho využilo 30 procent klientů,“ říká výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

Většina oslovených hypotečních specialistů očekává, že v horizontu dvou až tří let sazby na trhu klesnou na úroveň tří až čtyř procent. Dotovaná hypotéka by tak mohla lidem pomoci překlenout nynější období drahých úvěrů.

„Jistotu ale nemáme. Pokud bych si mohl vybrat, vzal bych si dotovanou hypotéku na tři roky. Tam je vyšší šance, že sazby klesnou na nižší úroveň,“ radí Tomáš Rusňák, hypoteční specialista ze společnosti Taurum finance, který zmíněnou slevu považuje za zajímavou.

Sleva na nemovitost může být výhodnější

Jeho kolegové jsou skeptičtější. „Výhodou určitě je, že to po dobu dotované splátky klienta tolik finančně nezatíží. Na druhou stranu si ale člověk musí vybrat byt od daného developera, takže není možné hypotéku využít na jakoukoliv nemovitost. Další věcí je, že o slevu na hypotéce si může developer navýšit prodejní cenu bytu,“ upozorňuje Nikola Brejšová, hypoteční specialistka společnosti Smart hypotéky.

„Developer mimo provize z prodeje nemovitosti získává i provizi za hypoteční úvěr zprostředkovaný bance. Pokud to sečteme, dotovaná hypotéka se vyplatí zejména developerovi,“ shrnuje pro Deník N finančněporadenská společnost Explicit Invest.

Developeři hypotéky se slevou typicky zprostředkovávají jen u bank, s nimiž spolupracují. „To znamená, že klientům negarantují správu hypotéky v budoucnu, kdy chce člověk řešit snížení sazby nebo výhodné refinancování. Takové služby přitom nezávislí finanční poradci za provizi za zprostředkování běžně poskytují,“ říká jednatelka Explicitu Barbora Stodůlková. „Jako zákaznice bych si měla uvědomit, komu svou hypotéku svěřím dlouhodobě do správy. Je to produkt na 30 let, ne na dva roky,“ dodává poradkyně.

Někteří developeři ale dávají u dotovaných hypoték lidem vybrat z více bank, byť nespolupracují se všemi finančními domy na trhu. Zájemci tak mají šanci vybírat z širšího vějíře variant. Platí to například pro klienty několika menších i větších developerů, kteří spolupracují s hypotečním makléřem Hypo Asistent. Ten zprostředkovává hypotéky více než deseti bank.

Problematická může být ovšem samotná výše slevy, kterou developer u dotované hypotéky nabízí. Například u PSN může poskytnutá dotace úvěru dosáhnout maximálně čtyř procent celkové kupní ceny nemovitosti. Například u bytu za pět milionů by maximální dotace hypotéky dosáhla 200 tisíc korun.

Většina hypotečních expertů lidem proto radí spíše smlouvat, aby zákazníci dosáhli slevy z ceny nemovitosti. „Díky zastavení realitního trhu je teď dobrá doba na vyjednávání, situace se oproti loňsku otočila o 180 stupňů. Před rokem bylo na jednu nemovitost deset zájemců a cena se šponovala, dnes není problém u většiny nemovitostí dosáhnout stlačení ceny,“ upozorňuje hypoteční specialista Lukáš Kučera.

Stejně jako ostatní poradci lidem radí, aby si všechny varianty možných slev nechali spočítat. U dotovaných hypoték je navíc vhodné si podmínky akce probrat spolu s právníkem. Kritéria nabídky různých společností se totiž mohou v detailech podstatně lišit.

Developeři neposkytují slevy jen ve formě dotovaných hypoték. Typické bývá bezplatné či zlevněné parkovací stání nebo kuchyňská linka gratis. „Už jsem viděl i garanci zpětného odkupu nemovitosti s vrácením zaplacených peněz. Zajímavé mi přijdou všechny varianty. Určitě je to benefit, který má smysl využít,“ říká poradce Rusňák z firmy Taurum.

Hypoteční specialisté mají jasno v tom, že z nabízených akcí se nejvíce vyplatí bezplatný parking. „Průměrná cena parkovacího stání v Praze se u developerských projektů pohybuje klidně i přes půl milionu. Pokud tedy mám možnost k bytu dostat parkovací stání skutečně zdarma, je to zajímavější nabídka než kuchyňská linka, kterou jako klient tak či tak zaplatím v ceně bytu,“ míní hypoteční specialistka Martina Škarydková. Upozorňuje ovšem na to, že developer může nabídku bezplatného parkingu nastavit i tak, že cenu za parkovací stání zohlední ve vyšší ceně nemovitosti.

„Kdybych se pevně rozhodl pro nemovitost a byl přesvědčen, že cena je nejnižší možná, a i tak si mohl vybrat tuto slevu, pak bych volil parkovací místo. To má svoji hodnotu a v čase jeho cena bude růst, což u kuchyně říct nemůžeme,“ dodává k nabídkám slev Miroslav Majer, šéf firmy Hypo na míru.

Kdo může, měl by kupovat teď

Podle poradců je nyní ideální čas na nákup bytu či domu pro ty, kdo si to ještě mohou dovolit. „Letos se předpokládá, že ceny nemovitostí klesnou o dvanáct procent. Situace je tak výhodná pro nákup. Ve chvíli, kdy se sníží sazby hypoték, lidé začnou opět ve větším nakupovat, poptávka vzroste a to opět vytlačí ceny běžných nemovitostí nahoru,“ upozorňuje společnost Explicit Invest.

Majer z Hypo na míru dodává, že když budou zájemci ve vyjednávání s prodávajícím důslední, mohou při hledání bytu či domu dosáhnout i na vyšší slevy. „Nebojte se za sebe nabízet ceny, které se vám zamlouvají. Prodávajícím nechte klidně delší čas na rozmyšlenou, zda nabídku přijmou. V dnešní době najdete nemovitosti levnější až o dvacet procent oproti minulému roku,“ radí šéf poradenské firmy.

Podle Explicit Investu je výhodné si nyní vzít hypotéku i přes vysoké sazby. „Pokud bych počítala slevu deset procent na ceně nemovitosti, která stojí běžně pět milionů, mám 500 tisíc korun dolů na ceně. Na čtyřmilionové hypotéce za rok nebo dva, kdy se předpokládá, že by se mohly udržet stávající vysoké sazby ČNB, ovšem 500 tisíc na úrocích zdaleka nepřeplatím,“ argumentuje jednatelka společnosti Stodůlková.

Ostatní poradci navíc zdůrazňují, že když lidé ustojí dva tři roky vysokých měsíčních splátek, dočkají se úlevy v podobě snížení úroků. Na ty mohou dosáhnout, pokud si nyní hypotéku zafixují na kratší čas nebo když úvěr za dva tři roky refinancují. Možné je to provést i před ukončením fixace. Pokud člověk najde výrazně výhodnější hypotéku, vyplatí se mu takové předčasné refinancování i přes to, že bude muset původní bance zaplatit smluvní pokutu.

Poptávka po hypotékách klesla kvůli drahým hypotečním úvěrům. Developeři se snaží zájem nakopnout dotovanými hypotékami.

Jde o běžné bankovní úvěry na bydlení, u kterých developer na dva až tři roky lidem dotuje měsíční splátky. Reálně tak po dotovanou dobu platí úrok do tří procent, který je oproti dnešní tržní ceně poloviční.

Hypoteční specialisté upozorňují, že dotovaná hypotéka může danou nemovitost zlevnit o jednotky procent. Výhodnější může být, když se zájemce pustí do vyjednávání o kupní ceně domu či bytu. Pak může dosáhnout až na dvacetiprocentní slevu.

Podle odborníků se teď lidem, kteří dosáhnou na hypotéku, nákup nemovitosti vyplatí. Až hypotéky opět zlevní, očekává se, že nemovitosti začnou znovu zdražovat. Vysoké úroky, které lidi od úvěrů odrazují, by měly klesnout do dvou až tří let. Kdo drahé splátky po takovou dobu ustojí, ten na nynější situaci vydělá.

