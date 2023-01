V Číně klesla populace, lidé mají velmi málo dětí. Je to neskutečný propad, říká demograf

Málokdy se ve světě změní něco tak všeobecně známého, co se učí i děti ve školách. Když bylo například Pluto vyřazeno (v Praze) ze skupiny těles, které nazýváme planetami Sluneční soustavy, projevilo se to v nových učebnicích zeměpisu. Něco podobného se děje i teď. Plodnost v Číně se za poslední roky výrazně propadla, patří k nejnižším na světě – a i to přispívá k dlouhodobějšímu trendu, jehož výsledkem je, že Čína už není, respektive během několik měsíců už nebude nejlidnatější zemí světa.

Zemí, v níž žije nejvíce lidí, je nebo každým dnem bude nově Indie. Propočty OSN očekávaly, že se to stane někdy v průběhu letošního roku, podle nezávislé organizace World Population Review je to už realita.

V Indii podle jejích výpočtů žilo už koncem loňského roku 1,417 miliardy lidí. V Číně to bylo 1,412 miliardy, což je oficiální počet obyvatel, který tento týden zveřejnil čínský statistický úřad.

„Je opravdu možné, že v tomto momentě je už počet obyvatel Indie vyšší než v Číně. Pokud ne, je to pravděpodobně otázka několika týdnů. Důležitější než to, jestli to nastalo vloni, nebo to nastane v prvním pololetí letošního roku, je fakt, že se to opravdu potvrzuje, je to nezvratné. Čepele nůžek mezi Čínou a Indií se už budou jen vzdalovat,“ popsal to demograf z Univerzity Komenského Branislav Bleha.

Čína byla nejlidnatější zemí světa minimálně od vyhlášení nezávislosti Indie a rozpadu britského impéria. Pokud počítáme britskou Indii v dějinách jako samostatnou entitu, tak Čína byla nejlidnatějším státem přinejmenším poslední dvě století, i když odhadovat stav populací v těchto státech v dějinách jde jen těžko. Z toho je vidět, že jde skutečně o historický moment.

Zveřejnění údajů o čínském obyvatelstvu se stalo jednou ze zpráv týdne. Čínské úřady přiznaly, že