Po válce nebude stačit Ukrajinu jen rekonstruovat. Její budoucnost je ve změně

Komentář Michala Lebdušky: Válka na Ukrajině, jakkoliv dlouhá a tragická, dříve či později skončí a spolu s tím bude další výzvou do budoucna poválečná obnova země, která by měla zajímat i Česko. Je to obrovská příležitost, jak celou zemi proměnit a odstranit řadu chronických problémů, se kterými se potýká. I sami Ukrajinci proto zdůrazňují, že nemá jít o rekonstrukci, ale komplexní modernizaci Ukrajiny, která jí má umožnit vstup do Evropské unie.