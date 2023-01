Nová totalita, válka a mír. Babiš v Benešově pokračoval v černých vizích, odpůrci ho vypískali

Babiš na Hrad i Babiše do koše. Obojí si vyslechl kandidát na prezidenta na včerejší debatě s voliči v Benešově. V reportáži popisujeme, jak moc šéf hnutí ANO mluvil o válce a míru, co nazývá novou totalitou a co se podle něj stalo s lithiem.