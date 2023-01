Vývoj bojů (329. den): Připravme se na to, že válka na Ukrajině může trvat roky. Putin se už na to chystá

Jak se Rusko připravuje na dlouhou válku.

Co řekl Lavrov a co plánuje Šojgu.

To, že válka může trvat roky, si myslí i někteří západní analytici.

Ukazují to i podobné příklady válek ve světě z nedávné historie.

Vagnerovci tvrdí, že dobyli důležitou vesnici Kliščijivku na jih od Bachmutu, nedá se to zatím ověřit.

Proč můžou mít Ukrajinci problémy, když jim Západ pošle spoustu druhů tanků.

Video dne ukazuje, jak může pomoct balistická vesta.

Nebyly to tři dny, jak se často říká. Rusové si mysleli, že první fáze invaze skončí jejich vítězstvím do deseti dnů.

Ruská válka na Ukrajině však trvá už jedenáct měsíců a rychlý konec se nedá čekat. Stále více se v poslední době začíná mluvit o tom, že je třeba se připravit na konflikt, který může trvat roky. Naznačují to i mnohé podobné války ve 20. století, které jedna nebo obě strany spojovaly se svou samotnou existencí či identitou.

„Zatímco ukrajinské vítězství je možný i žádoucí výsledek, je také představitelné, že válka neskončí v blízké době rozhodujícím vítězstvím nebo sjednaným urovnáním. Místo toho je možné, že se stane dalším dlouhým zamrzlým konfliktem ve východní Evropě,“ napsal v pondělí na Twitteru český vojenský expert Michal Smetana.

To, že se Rusko připravuje na dlouhou válku, naznačují také události z tohoto týdne. Vladimir Putin se snaží válku zaobalit do toho, že Ukrajina a západní země existenčně ohrožují Rusko. V projevu ve středu při příležitosti výročí obléhání Leningradu válku přirovnal k Velké vlastenecké válce, jak Rusové nazývají druhou světovou válku.

Ještě dále zašel jeho ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ten přirovnal Západ k nacistickému Německu za války a řekl, že Západu jde o „konečné řešení“ ruské otázky. Ruská vláda se takto snaží doma prodat tvrzení, že válka je nezbytná.

Jak se chystají na dlouhou válku: Nejsou to jen slova, která naznačují, že Rusové se připravují na dlouholetý konflikt. Vladimir Putin ve středu navštívil továrnu v Petrohradu, která vyrábí vojenský materiál. Prezident řekl, že obranný průmysl v Rusku musí vyrábět víc než dříve. Ocenil, že továrna jede na tři směny, a připomněl, že její pracovníci jsou osvobozeni od možné mobilizace.

Foreign Minister of the country-aggressor, Sergei Lavrov declared today that the West, spearheaded by the US is leading a proxy war against Russia, with an aim of a "Final Solution to the Russian Question", similar to Hitler's goal. pic.twitter.com/tuYkZKTSSI — Dmitri (@wartranslated) January 18, 2023

Ruský průmysl již do jisté míry přešel na vojenskou výrobu tak, aby mohl podporovat ruskou armádu na Ukrajině.

Vojenské změny zase chystá ministr obrany Sergej Šojgu. Oznámil, že v letech 2023 až 2026 se navýší počet příslušníků ruských ozbrojených sil z 1,35 (jinde se udává 1,15) na 1,5 milionu (mobilizovaní vojáci se sem nepočítají). Rovněž chce znovu vytvořit některé zrušené vojenské obvody v západním Rusku. Ukrajinské zdroje uváděly, že cílem Rusů je mít až dva miliony vojáků. Je sporné, zda se to Rusku povede.

Co si myslí analytici: O dlouhé válce začínají mluvit i západní analytici. Například bývalý americký velvyslanec při NATO Ivo Daalder a analytik ze Stanfordu James Goldgeier napsali pro Foreign Affairs článek, podle kterého ani jedna strana zřejmě nebude mít dostatečnou sílu k rozhodujícímu úderu na bojišti.

Ukrajinci jsou závislí na západní pomoci, ale ta nemusí být dostatečná už jen z toho důvodu, že země většinou posílají to, co mají na skladech – a mnoho jim tam toho už nezbývá.

„Následujících šest měsíců Západ pravděpodobně dodá Ukrajině výrazně méně zbraní než za předchozích šest měsíců,“ myslí si autoři.

Dodávky pár desítek západních tanků, o kterých se nyní mluví, jistě pomohou, ale Kyjev potřebuje například trvalý přísun munice. Podle analytiků vystřílela loni ukrajinská armáda za týden tolik dělostřelecké munice, kolik se v USA vyrobí za měsíc. Němci sice Ukrajincům poslali protivzdušné systémy IRIS-T, ale Kyjev má problém s dostatkem raket do nich, aby je mohl efektivně využívat.

„Dostupnost munice může být nejdůležitějším faktorem, který rozhodne válku v roce 2023, a bude záviset na zahraničních zásobách a výrobě. Momentálně to vypadá tak, že ruská armáda bude mít potíže obnovit ofenzivní potenciál, ale může se držet tvrdohlavé obrany,“ napsali v prosinci v analýze dva američtí experti Rob Lee a Michael Kofman.

Zároveň nic nenaznačuje, že by strany byly schopné a ochotné dohodnout se za jednacím stolem. Rusko stále tvrdí, že první podmínka je uznat, že Krym a čtyři částečně okupovaná území Ukrajiny jsou součástí Ruské federace.

Ukrajina zase chce obnovit hranice před rokem 2014, tedy i s Donbasem a Krymem. Prezident Volodymyr Zelenskyj má v tomto jednoznačnou podporu obyvatel a záběry zničených paneláků, zabitých dětí a zprávy o znásilněných ženách Ukrajinců je zřejmě jen utvrzují v jejich odhodlání za to bojovat.

„Zatímco úplné vojenské vítězství Ukrajiny v dohledné době je nepravděpodobné, výhled na vyjednání míru je ještě vzdálenější,“ napsali Daadler a Goldgeier.

Podobné příklady z minulosti: I příklady z nedávné historie ukazují, že války s podobným sporem jako Ukrajina a Rusko, kde Rusko de facto odmítá uznat její nezávislost a zpochybňuje samotnou identitu ukrajinského národa, trvají roky, někdy až desetiletí. Načas aktivní fáze bojů může zamrznout, ale podobné konflikty se opakovaně rozhoří do skutečné války. Nakonec Rusové napadli Ukrajinu už v roce 2014.

Napsal o tom americký New York Times. Příkladů je několik: válka mezi Irákem a Íránem (trvala od roku 1980 do 1988), Korejská válka (v roce 1953 se podepsalo jen příměří, nikdy ne mír), konflikt mezi Ázerbájdžánem a Arménií, Indií a Pákistánem, Eritreou a Etiopií nebo konflikt Izraele s jeho arabskými sousedy.

Deník si všímá ještě jedné lekce z těchto válek. Politická změna v zemích málokdy znamená průlom, v jaký pozorovatelé doufají, pokud u moci v Moskvě už nebude Vladimir Putin. Nakonec jeho hlavní opozicí momentálně nejsou lidé, kteří volají po konci války, ale jestřábi, kteří ji chtějí ještě eskalovat.

Samozřejmě neznamená to, že válka o Ukrajinu bude nutně trvat desetiletí jako mnohé z těchto konfliktů. Stále může skončit i letos ukrajinským vítězstvím. Je však třeba se připravit i na alternativu dlouhotrvající války v Evropě.

„Pointa je, že je klíčové, aby byl Západ připravený, že konflikt může trvat roky, a měl plán, jak podporovat Ukrajinu a krotit Rusko v dlouhém časovém období,“ napsal na Twitter Michal Smetana.

Vývoj na frontě: Šéf vagnerovců Jevgenij Prigožin dnes oznámil, že jeho jednotky obsadily celou vesnici Kliščijivka, která se nachází asi 10 kilometrů na jih od Bachmutu. Z nezávislých zdrojů se to nedá potvrdit.

Ukrajinský generální štáb tvrdil, že útoky na Kliščijivku za posledních 24 hodin odrazili.

Ukrajinci tam dříve drželi připravené obranné pozice na kopci nad vesnicí. Rusové se tudy snaží obklíčit Bachmut a přetnout nedalekou cestu, kterou vozí zásoby Ukrajincům do města. Obklíčili by tak město a přinutili Ukrajince ho opustit.

Vesnice je směrem na jih od Bachmutu:

Bakhmut

The AFU repulsed attacks in the area of Silj, Krasna Hora, Bakhmut and Klishchiivka. It seems Klishchiivka is the main forces now for the RU forces. I have not really seen any major movement for the last week or so. pic.twitter.com/0tj5ydRB2t — Def Mon (@DefMon3) January 18, 2023

Jaké tanky dostanou? V Německu na základně Ramstein se v pátek bude diskutovat, jakou další pomoc spojenci pošlou Ukrajině.

Jedním z hlavních témat budou západní hlavní bojové tanky. Jako první slíbili tento týden Britové 14 kusů tanků Challenger 2.

Tlačí se na Německo, ať souhlasí s tím, aby mohly jiné státy (například Polsko) poslat Ukrajině německé tanky Leopard 2. Podle zdrojů Wall Street Journal to Němci podmiňovali tím, že Američané musí také dodat Ukrajincům tanky Abrams. Své tanky Leclerc zvažuje poslat i Francie.

Přestože se už dříve mluvilo o tom, že ukrajinská armáda začíná připomínat muzeum západní techniky, když každý stát posílá pár kusů jiného druhu, jistý analytik na Twitteru napsal, proč není ideální pro Ukrajince dostat mnoho druhů západních tanků.

„Bylo by extrémně obtížné pro Ukrajinu integrovat a udržovat tři nové typy hlavních bojových tanků,“ napsal na Twitteru Franz-Stefan Gady z Mezinárodního institutu pro strategické studie.

„Provoz a udržování čtyř typů hlavních bojových tanků (Challenger 2, Leopard 2, Abrams a T-72) je zcela bezprecedentní a vyžadovalo by enormní logistické úsilí. Bylo by to velmi nepraktické, spotřebovalo by to obrovské vojenské zdroje a snížilo by ukrajinskou operační flexibilitu,“ dodal. Sovětské tanky T-72 poslali Ukrajině Češi a Poláci.

Podle něj by bylo mnohem lepší soustředit se už od začátku na dodávku tanků Leopard 2. Jedná se o nejpočetnější tank v Evropě.

Germany's desire not to act alone at the political level reduces the operational impact at the military level of any future deliveries of Western-made main battle tanks (MBTs). Main reason: it will be extremely difficult for 🇺🇦to integrate & sustain 3 new MBT types. — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) January 19, 2023

Institut pro studium války

Proslov ruského prezidenta Vladimira Putina při příležitosti výročí obléhání Leningradu ilustruje, že Putin zůstává nejistý ve své schopnosti významně ovlivňovat ruský informační prostor.

Putinův projev je pravděpodobně součástí větší informační snahy zaobalit „speciální vojenskou operaci“ do většího ruského mýtu Velké vlastenecké války, aby narostla ruská podpora dlouhé války a mobilizace.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov přispěl k těmto snahám, aby narostla podpora dlouhé války, tím, že směšně tvrdil, že Ukrajina a Západ páchají genocidu ruského národa.

Ruské jednotky pokračují v ofenzivních operacích u Soledaru, Bachmutu, Avdijivky a Doněcku.

Britské ministerstvo obrany

Rusko pravděpodobně zvažuje nasazení malého počtu nových hlavních bojových tanků T-14 Armata na Ukrajině. V prosinci se objevily záběry tanků T-14 z výcvikových oblastí na jihu Ruska, kde i předtím byla vojska, která později vtrhla na Ukrajinu.

I provládní média říkala, že T-14 se chystají k nasazení. Není jasné, jestli se to už stalo.

Nasazení těchto tanků je pro Rusko vysoce rizikové. Jejich jedenáctiletý vývoj byl poznamenaný zdržením, zmenšením plánované flotily nebo zprávami o výrobních problémech. Další výzvou pro Rusko je přizpůsobit tomu logistiku, protože jde o těžší a větší tank než jiné ruské tanky.

Pokud je i nasadí, bude to hlavně z propagandistických důvodů. Vyrobilo se jich jen pár desítek a velitelé jim pravděpodobně v boji nebudou důvěřovat.

Videa dne

Balistická vesta zachránila život ukrajinskému vojákovi. Pokud by ho šrapnel, který z ní vytáhl, zasáhl bez ní, tak je mrtvý. Takto má jen modřinu.

Ukrainian soldier's life saved by armored vest after being hit by shell fragment. pic.twitter.com/15YSaZ8xRo — Walter Report 🇺🇦 (@walter_report) January 18, 2023

Jaké jsou ztráty

Autoři projektu do čtvrtečního oběda neaktualizovali. Rusko podle středečních údajů přišlo o 8736 (v úterý 8708) kusů těžké techniky. Z toho 5506 (5482) kusů zničili Ukrajinci, 222 (221) bylo poškozených, 293 (293) opuštěných posádkami a 2715 (2712) ukořistěných. Z toho je 1619 (1614) tanků, ze kterých bylo 951 (947) zničených v boji.

Ukrajina prokazatelně ztratila 2811 (2804) kusů techniky, z toho 1 771 (1765) bylo zničených, 128 (129) poškozených, 68 (68) opuštěných a 842 (840) ukořistěných. Z toho je 449 (449) tanků, ze kterých 265 (265) bylo zničených v boji.Poznámka: Ani jedna ze stran pravidelně neinformuje o svých mrtvých ani o zničené technice. Ukrajina každý den zveřejňuje počty ruských obětí a zničené techniky, které však nelze nezávisle ověřit. V tomto přehledu využíváme data projektu Oryx, který od začátku války vytváří seznam výhradně fotograficky doložených ztrát na technice. Autoři projektu do čtvrtečního oběda neaktualizovali.

Soutěž N: Kdo bude prezidentem

Tipněte si výsledky 2. kola prezidentských voleb a vyhrajte klubové předplatné Deníku N na celé volební období nového prezidenta České republiky. Hlasujte v našem formuláři.