Mendelova univerzita přišla o akreditaci pro doktorské ekonomické programy, čeká ji další kontrola

Mendelova univerzita může přijít o možnost vyučovat doktorské studijní programy Ekonomika a management v češtině a v angličtině. Brněnská škola, kde byla do loňského února rektorkou Nerudová, také může přijít o takzvanou institucionální akreditaci pro doktorské studijní programy v oblasti ekonomických věd.

To by znamenalo, že by si univerzita už nemohla schvalovat nové studijní programy v této oblasti sama. Musela by se kvůli tomu vždy obracet na Národní akreditační úřad.

Ten v Česku hlídá kvalitu vzdělávání na vysokých školách. A jeho rada se dnes jednohlasně usnesla právě na zmíněných dvou závěrech: odnětí akreditace a odebrání možnosti uskutečňovat uvedené studijní programy. Rozhodnutí je nepravomocné, škola se proti němu ještě může odvolat.

„Individuální pochybení“

Pokud by nabylo právní moci, týkalo by se i současných studentů – škola by musela řešit jejich přechod z programu Ekonomika a management na jiné programy.

Mendelova univerzita vzala rozhodnutí Národního akreditačního úřadu (NAÚ) na vědomí. S reakcí vyčká na písemné odůvodnění rozhodnutí, poté rozhodne o případném odvolání.

„Institucionální akreditace byla odebrána pro