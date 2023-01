40 laskavých a pěkných věcí, které můžete udělat v roce 2023

1. Zaparkujte o něco dále od domu

„Naše“ volné místo rád využije někdo, kdo má menší děti nebo zdravotní problémy, říká Fero Pauliny z Nadace Pontis.

2. Potěšte lidi maličkostmi, o kterých sní

„Pozorně poslouchejte svého partnera nebo partnerku, kolegy, blízké a sousedy a zapisujte si jakékoli maličkosti, které mezi řečí zmíní jako něco, co je těší, co mají rádi nebo po čem touží,“ radí psycholožka Táňa Sedláková. Během roku tuto maličkost udělejte nebo zajistěte, a to i bez nějaké speciální příležitosti.

3. Poslouchejte druhé, opravdu poslouchejte

„Aspoň jednou v konverzaci s někým pro změnu jen poslouchejme. Skutečně se ztišme a zkusme se o člověka upřímně zajímat – a když už se na něco ptáme, ptejme na něj. Dělá to divy, protože je to laskavost, kterou si běžně ani neuvědomujeme,“ upozorňuje sinoložka, folkloristka a spisovatelka Dominika Sakmárová.

4. Čtěte si doma nahlas

Nejen dětem, číst si můžete také s partnerem nebo partnerkou, s kamarády či spolubydlícími. Večer strávený u televize nebo Netflixu je zapomenutelný, ale den, kdy jste si spolu četli beletrii nebo poezii, bude výjimečný. Případně si vás několik může koupit stejnou knihu, číst ji současně a poté o ní společně diskutovat.

5. Pochvalte ty, kteří si to zaslouží

Když se vám něco líbí nebo vás něco potěšilo, řekněte to nahlas. „Nikdy nebudeme trapní, když někomu složíme kompliment, i když toho člověka třeba neznáme,“ říká moderátorka a spisovatelka Tamara Šimončíková Heribanová.

Připojuje se i psycholog Radomír Masaryk. „Zkusme napsat skvělou recenzi na restauraci, když nám chutnalo – nebo rovnou předat poděkování kuchaři. Zkusme poděkovat přednášejícímu za výborně připravenou přednášku nebo napsat krátký děkovný vzkaz učitelům našich dětí, pokud si to zaslouží. Nebo třeba poslat krátký pochvalný e-mail autorovi článku či blogu, který nám zlepšil náladu,“ radí.

6. Buďte aktivní, pomozte vyřešit problémy

Pokud vás něco trápí nebo zlobí, začněte být v daném tématu aktivní. „Ať už jde o klima, lepší život ve městě, nebo čistotu okolí. Pokud začnete být aktivní, nejenže bude tento svět krásnější, ale i vám bude tak nějak lépe na duši,“ říká odbornice na PR a marketing Blažena Sedrovičová.

Je někde rozbitý chodník nebo vidíte cestou do práce díru na silnici? „Spousta věcí v našem okolí se dá vyřešit, jen je třeba se ozvat,“ říká programátor Jano Suchal. „Z našich daní si platíme úředníky a údržbáře, jenže ti možná ani nevědí, co lidi trápí, když si o tom jen mrmláme pod vousy. Ozvěte se správci bytového domu nebo napište na místní úřad. I když to zní neuvěřitelně, většinou to zafunguje,“ dodává.

7.Darujte knihy tam, kde je potřebují

Knižní budky, poličky v nemocnicích, finančně poddimenzované knihovny. „Pokud máte doma knihy, o kterých víte, že už je nebudete číst a nepotřebujete je vlastnit, pošlete je dál. Zeptejte se například v nejbližší knihovně, určitě budou mít radost,“ radí Jana Šlinská z Městské knihovny v Bratislavě. Tato knihovna například přijímá knihy od čtenářů celoročně. Některé rovnou zařadí do fondu, jiné putují na burzu, z jejíhož výtěžku se později kupují audioknihy pro oddělení pro nevidomé a slabozraké.

8. Všímejte si i „neviditelných“ lidí

Pozdravte i na první pohled „neviditelné“ lidi. I obyčejný pozdrav nebo přání dobrého dne dokážou velké věci, míní novinářka Denisa Ballová. „Pozdravte paní, která doplňuje jogurty na poličku v potravinách, určitě ji deset lidí před vámi jen tak obešlo. Všimněte si ostrahy, která stojí u vchodu obchodu, navažte oční kontakt a pozdravte se. Dotyčný nejspíš bude překvapený, že si ho někdo všiml. A když nastupujete do autobusu nebo tramvaje, nemiňte řidiče nebo řidičku bez pozdravu. Vždyť vás veze tam, kam potřebujete,“ dodává.

„Zkuste se prodavačky v obchodě, lékárnice nebo jiných lidí ve službách zeptat, jak se mají, jaký mají den, ale zeptejte se jich na to se zájmem a opravdu poslouchejte,“ přidává se odbornice na PR a marketing Blažena Sedrovičová.

9. Usmívejte se na druhé

„Usmívejte se. Na ulici. Sami. Klidně jen tak. A usmívejte se na druhé lidi,“ radí moderátor a komik Jakub Lužina. „Postupně zjistíte, že se na vás usmívají taky. Nejlepší na tom je, že postupně zjistíte, že se vám zlepšuje život. A možná jste někomu ukázali, že usmívat se dá, a jemu se život začne brzy zlepšovat taky.“

Přidává se i psycholog Radomír Masaryk z Univerzity Komenského: „Úsměv je základním každodenním projevem laskavosti, tedy drobností, které zlepšují