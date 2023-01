Během mongolské zimy klesá teplota na minus třicet, přesto je vám tepleji než v Itálii či Africe

Mongolský deník Zuzany Mukumayi Filipové: Představa zdejší zimy v mnohých cizincích vyvolává značný respekt. Většina Evropanů proto do Mongolska míří právě v létě, kdy teploty naopak dosahují až k třiceti stupňům nad nulou. Mongolské zimy ale nejsou tak děsivé, naopak bývají snesitelnější než v „teplých krajích“.

Můj první dojem z Mongolska si pamatuji, jako by to bylo včera. Vystoupila jsem z letadla na Čingischánově letišti v Ulánbátaru, zhruba v šest ráno a můj kolega, který mě vyzvedával, mi oznámil, že je dneska ráno krásných minus třicet dva stupňů. Dost mne to vyděsilo, ale nyní už vím, že mongolská zima není vůbec tak děsivá, jak jsem se bála, ale naopak mnohem lepší než zimy, které jsem zažila dříve.

Ano, teploty klesají v Mongolsku skutečně nízko, zvláště když jste mimo hlavní město, v němž zima obecně bývá stravitelnější než na venkově. Nicméně zajímavě vychází srovnání zimního období zde a v zemích považovaných za teplé kraje, jako je třeba Itálie, kde jsem žila, nebo Zambie, kde žiji nyní. Předsudek, že v Mongolsku budete mrznout, zatímco do jižní Evropy nebo Afriky se pojedete ohřát, tedy mohu na základě zkušeností s klidným svědomím vyvrátit.