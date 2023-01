Prezidentská pointa N: Babiš lže a Pavel zvládá debaty. Jak to působí na lidi, průzkumy teprve ukážou

Dění kolem prezidentské kampaně tohoto týdne shrnuje Jan Wirnitzer.

Přijde vám titulek Pointy nevyvážený? Ano. Úkolem zpravodajství je popisovat svět takový, jaký je. A teď je takový, že zatímco kampaň Petra Pavla se dopustila jen jednotlivých nepřesností či manipulací, ta Babišova lže ve velkém, nepokrytě a bezostyšně. Nemá smysl to uměle vyvažovat, pojmenovat rozdíl v přístupech obou týmů je věc veřejného zájmu.

Babišova prolhanost udala tón prvnímu týdnu

Pokud máte dobrou paměť a jste milovníky historie, možná si vybavíte smlouvu Andreje Babiše s občany ČR, kterou od dnešního dne dělí propast věků v délce devíti dnů.

Babiš v ní píše například to, že se jako prezident bude snažit „zlepšovat lidem život, povzbuzovat je, být pozitivní a uměřený“ a být k občanům upřímný. Zřejmě v rámci upřímnosti a pozitivnosti oblepil republiku billboardy a rozjel kampaň: „Já nezavleču zemi do války, nejsem voják! Pan Pavel, to by byla úplná totalita! Volte mír, volte Babiše!“

Babiš se snaží vystrašit voliče, kteří chtějí dát hlas Pavlovi, nesmyslným strašením válkou. Chce, aby zůstali doma, protože sám jako politik s mnoha odpůrci nemá možnost tak dobře získávat další hlasy. Odporná je na tom míra cynismu, se kterou Babišův tým radostně sáhl po lidské tragédii na Ukrajině a zavlekl ji do kampaně.

Jestli máte příbuzné, kteří se teď bojí, poproste je, ať přemýšlejí a nenechají se ovládnout strachem. Česko je v NATO a Putin na alianční státy neútočí, protože ví, že není silnější. Neumí dobýt Ukrajinu. Státy NATO mají velké a silné stálé armády – právě proto, aby Putin nezaútočil. Fungovalo to na Sověty od založení NATO v roce 1949 a funguje to dodnes.

Zkuste si připomenout, co dříve dělal Andrej Babiš, který se dnes označuje za mírotvorce a diplomata: To on