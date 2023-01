„S Čapím hnízdem mu nic nedokázali.“ Reportáž z obce, kde volí Babiše, na hrozbu válkou ale nevěří

Velkochov prasat se nachází hned na kraji obce. Na rozblácené cestě, která k podniku vede, právě pracuje bagrista, zpoza plotu na nás poštěkává pes a není jisté, jestli můžeme alespoň k vrátnici. Opatrně proto oslovujeme asi padesátiletou ženu, která z ní vychází.

Společnost Animo Žatec vlastní holding Agrofert, který spadá do svěřenského fondu Andreje Babiše. A právě bývalý premiér a současný prezidentský kandidát za hnutí ANO dostává v této obci pravidelně velký počet hlasů. V prvním kole letošních prezidentských voleb to bylo skoro osmdesát procent, v předloňských parlamentních volbách lehce přes padesát.

Je to tím, že místní pracují pro Agrofert? „Říká se to, ale není to pravda. Tady pracuje přes sto lidí, místních asi jen dvanáct. Takže těžko,“ odpovídá žena na vrátnici.

Nechceme vyzvídat, koho volila právě ona, a tak si jen tak povídáme. Například o tom, jestli je v obci nějaká hospoda. „Není, už skončila. Místo toho si lidé koupí studené pivo a vypijí ho před sámoškou. Nebo jedou o víkendu večer na pivo do Postoloprt,“ popisuje tamní život žena, která nechtěla říct své jméno.

Ona sama po večerech telefonuje se svými příbuznými, s dcerou, která už se osamostatnila, nebo se sestrou. Právě ta ji také nedávno ovlivnila v jejím rozhodnutí, komu dá svůj hlas v prezidentských volbách.

„Původně jsem chtěla volit