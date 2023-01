Babiš a diplomat? Nic není vzdálenější pravdě. Nechápe to, je totální chaot, říká bývalý velvyslanec Kolář

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Zda se vnucoval Babišovi se svými radami, jak tvrdí expremiér.

Jak pomáhal dostat Babiše do Bílého domu.

Co nyní dělá a pro koho.

Jak je spojený se zbrojaři.

Pan Babiš tvrdí, že jste se mu opakovaně vnucoval a potřebujete mít vliv. Také řekl: „On se nám snažil radit, ale my jsme nikdy jeho rady nepotřebovali.“ Vnucoval jste se panu Babišovi?

Reagovat na tvrzení pana Babiše je jako brodit se stokou výkalů a doufat, že se neumažete. Že na to nyní budu reagovat, je sebeobětování. Většinou to byl právě pan Babiš, kdo na mě reagoval. A já to bral tak, že mě nějak registruje a že naše komunikace je sice nezávazná, přesto jsem považoval za užitečné ji s ním udržovat.

Od kdy jste spolu byli v kontaktu?

Probírali jsme různé věci už v době, kdy byl ministr financí a později, když se stal premiérem.

Chtěl on tedy od vás někdy poradit? Protože on nyní tvrdí, že jste mu radil sám a bez vyzvání…

Ano, chtěl. Vynechám všechny ty drobné schůzky, které se odehrály u něj na ministerstvu financí, kam jsem třeba přivedl delegaci z think tanku Atlantic Council (Atlantické rady), což tehdy pomáhal organizovat pan Jan Macháček – předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost (jde o think thank Babišova hnutí ANO, pozn. red.). Atlantic Council tehdy přemýšlel, že by v Praze otevřel pobočku, a měli jednání s Babišem. Tohle setkání bylo domlouvané společně, protože se zdálo, že Babiš zvažuje, že to podpoří. Takových schůzek s Babišem byla spousta.

Řekl jste si o někdy o nějakou schůzku sám?

O jednu jsem si skutečně řekl já. Bylo to kvůli návštěvě předsedy Sněmovny reprezentantů Paula Ryana v Česku. Babiš měl pocit, že se s ním nemá setkávat, a tvrdil, že je tady na soukromé pozvání pana velvyslance USA Stephena Kinga a že je zde na dovolené. Požádal jsem o schůzku, kde jsem panu Babišovi vysvětlil, že ten člověk tady bude dva dny pracovat a dva dny bude mít soukromý program. Řekl jsem Babišovi (tehdy byl premiérem), že pokud se s ním nesetká, udělá fatální chybu, protože jsme tady měli po dlouhé době takto vysoce postaveného muže USA. Kdyby se s ním nesešel, byla by to chyba pro česko-americké vztahy. Vedli jsme hodinovou debatu a vyčetl mi, že jsem antikomunista, který to komplikuje, protože jemu takové setkání budou vyčítat komunisti.

Já jsem řekl, že to určitě budou. Že mu to později vyčte i Okamura, což se pak stalo, ale že to stojí za to. Nakonec jsme to domluvili a sešli se.

Jak to bylo s jeho cestou do Bílého domu? Babiš se také zmínil v tom smyslu, že vás nepotřeboval. Sehrál jste v jeho přijetí u amerického prezidenta nějakou roli?

Tahle schůzka s Ryanem, ke které jsem ho přesvědčil, je jedna z těch věcí, která spolu s dalšími pomáhala dostat Babiše do Bílého domu. Další byly kauzy jako vydání hackera Nikulina a Skripalovi. Ale tomu on opravdu nemůže rozumět, protože on je