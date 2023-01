Nevyvoláváme strach, odpovídáme na hlas lidu. Asi s tím umím žít, říká šéfka Babišovy kampaně

Na co se v rozhovoru s Tünde Barthou také ptáme:

Proč Babišova kampaň straší válkou?

Kdo je v Babišově volebním týmu a co je vyděsilo v kampani Jaroslava Bašty?

Proč podle ní v Maďarsku zatím není lepší alternativa než Orbán?

Jak se setkala s Havlem a zda jí současné vyznění kampaně není osobně nepříjemné?

Proč vlastně tak dlouho pracujete pro Andreje Babiše? Není to někdy náročné? Já sama jsem zažila, že na mě řval…

Je to strašně náročné. A je to už dlouhé. Říká se, že po šesti sedmi letech by měl člověk změnit práci, tak uvidíme. Po volbách to možná oba vyhodnotíme.

Pracuji s ním sedm let, protože tomu stále věřím. Když jdu spát, vždy si říkám, že jsem udělala alespoň kus dobré věci, protože se mi někdy podaří mu něco změnit v hlavě, k něčemu ho přesvědčit. Věřím, že jsou věci, které se možná nestaly nebo nestanou, protože zakřičím a řeknu stop, takhle ne.

Pokud volby Andrej Babiš nevyhraje, zůstanete u něj?

Jak jsem říkala, jsem u něj sedm let a kdybychom nevyhráli, třeba si od sebe na chvíli odpočineme a nabereme síly.

Část společnosti je vůči Andreji Babišovi silně vyhraněná. Několikrát o vás teď veřejně mluvil v souvislosti s kampaní, naposledy na sobotní tiskové konferenci. Neobáváte se, že se nezbavíte nálepky „Babišův člověk“?

Nemyslím si to. Jednak mě ti lidé znají a pojďme si to říct otevřeně, šest let jsem pracovala pro Zdeňka Bakalu, a přesto mi lidé, které znám z těch dob, dodnes píšou, zvou mě na pivo.

Organizovala jsem 75. narozeniny Václava Havla. Vlastně jsem s nadsázkou vyrůstala v pražské kavárně. Osobně jsem vítala Madeleine Albrightovou na letišti a starala se o ni. Některé vztahy rozhodně neskončily.

Na druhou stranu společnost bohužel rozdělená je, spoustu přátel jsem ztratila. Někteří sousedé mě přestali