Počet exekucí meziročně klesl o statisíce. A to díky druhému kolu Milostivého léta a zastavení nevymahatelných pohledávek. Ministerstvo spravedlnosti chystá od letošního července třetí kolo Milostivého léta. A to přesto, že se v minulém oddlužilo méně lidí, než experti očekávali. Částečně kvůli tomu, že lidé mají kvůli ekonomické krizi méně peněz na zaplacení dluhů.

„Beru to jako regulérní znovuzrození.“ Zmizely statisíce exekucí a desítky tisíc dlužníků

Přesně před rokem přišla dvaačtyřicetiletá samoživitelka Jana z Brna o naději. Na konci ledna 2022 se dozvěděla, že se jí nepodařilo splnit podmínky prvního Milostivého léta a smazat víc než dvoumilionový dluh, na který jí narostlo původních 130 tisíc korun za nezaplacený nájem v obecním bytě.

„Nevidím světlo na konci tunelu,“ řekla tehdy Deníku N s výhledem, že bude exekuce splácet do konce života. A to přesto, že má jako produktová manažerka slušný plat a chodí do práce.

Každý měsíc jí totiž exekutor strhl kolem čtrnácti tisíc korun, takže jí na vlastní živobytí a výchovu čtrnáctiletého syna zbývalo kolem třinácti tisíc. Jeho otec neplatí alimenty.

„Moje vidina je, že už na zbytek života nebude nic moje. Připadám si jako otrok,“ popsala loni v lednu zoufalá žena, která má formálně bydliště na úřední adrese.

Do roku 2023 už ale vykročila s celou výplatou. Podařilo se jí totiž