Masivní protesty i na francouzské poměry. Nespokojení a odbory demonstrují a stávkují proti penzijní reformě

Francouzské odborové svazy na dnešek svolaly stávku a demonstrace proti penzijní reformě, se kterou údajně většina Francouzů nesouhlasí. Nebývale sjednocené odbory i tamější média očekávají „masivní mobilizaci“ odporu proti změnám, jejichž vlivem by obyvatelé země měli do konce tohoto desetiletí odcházet do starobního důchodu o dva roky později než doposud.

Dnešní stávku a demonstrace média předem odhadovala jako – a to i na francouzské poměry – masivní. Odbory už dopředu avizovaly, že se do protestu stávkou zapojí většina sektorů po celé zemi. Nejvíce se má stávkovat v hromadné dopravě, ve školství a v rafineriích.

Nespokojení obyvatelé Francie tak dnes demonstrují proti důchodové reformě, kterou po odkladech oznámila francouzská premiérka Élisabeth Borne minulý týden. Novinka bude pro Francouze představovat postupné navyšování věku pro odchod do starobního důchodu – z aktuálních 62 let na 64 let, a to k roku 2030.

A ač jde o trend související s prodlužováním střední očekávané délky dožití a pozorovatelný v mnohých zemích Evropské unie – které navíc věk pro odchod do penze posunují nebo plánují posunout mnohem výše –, Francouzi to dlouhodobě odmítají.

Odborové svazy, které se u této příležitosti po dvanácti letech sjednotily, tak na dnešek vyhlásily masivní mobilizaci odporu. Stávky začaly i přes snahu vlády o obhajobu jejího penzijního projektu i výzvy k obyvatelům, aby se do blokád nezapojovali.