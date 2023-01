Blíží se embargo na dovoz ruské nafty. Jak zahýbá s cenami dieselu v Česku?

K už nyní platnému částečnému zákazu dovozu ruské ropy od února přibude také embargo na dovoz ropných produktů, jako je nafta. Zjišťovali jsme, co to udělá s dostupností dieselu na tuzemských čerpacích stanicích.

Evropa je soběstačná ve výrobě benzinu, který dokonce vyváží. U nafty je to ale naopak. Zdejší rafinerie nejsou schopné vyprodukovat dostatek paliva pro auta s dieselovými motory, a nafta se tak musí dovážet. Zhruba 40 procent dovozu do Evropské unie dosud obstarává Rusko. Už 5. února se to ale změní. V tento den totiž začne platit zákaz importu ruských ropných produktů do EU. Vedle asfaltu, plastů nebo třeba propanu se omezení týká právě ruské nafty.

Už od začátku prosince je zakázané dovážet do Unie ruskou ropu po moři. Do zemí jako je Česko, které jsou napojené na ropovod Družba, ale komodita z Ruska stále proudí. Vnitrozemské státy EU totiž dostaly z unijního embarga časově neomezenou výjimku do doby, než dokážou zcela nahradit ruské dodávky, na nichž jsou nyní z velké míry závislé.

U ruských ropných produktů je nastavení sankcí složitější. Pro všechny unijní státy platí zákaz odběru nafty z Ruska. Země napojené na Družbu nicméně mohou i nadále na území unie vyrábět diesel z ruské ropy. Aby ale nezískaly konkurenční cenovou výhodu, nesmí takto vyrobenou naftu vyvážet do dalších členských zemí, které se musí bez levnější ruské ropy obejít už od loňského prosince.

Česko má ovšem specifickou výjimku. Až do