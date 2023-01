Přehledně: Devět týdnů s nerozhodnutými voliči. Jak šestice respondentů hledala svého favorita na Hrad

Ačkoli agentury veřejného mínění zveřejňovaly v posledních měsících jeden volební model za druhým, platilo také, že poměrně velká část voličů byla stále nerozhodnutá, komu dá svůj hlas v prezidentských volbách.

Do této kategorie se tehdy mohl řadit také podnikatel ze Středočeského kraje, který v Andreji Babišovi našel naději. Živnostnice z Brněnska, která se už deset let cítí být bez prezidenta. Angažovaná seniorka z Havířova s obdivem k současné vládě. Brzy plnoletý prvovolič netrpělivě vyhlížející svou první příležitost měnit dění kolem sebe. Sociální pracovník z Prahy, který ve volbách kroužkuje ženy, ale Danuší Nerudovou si jistý není. A řidič tramvaje snící o hlavě státu, která zná své pravomoci a nebojí se oponovat vládnoucím stranám.

1. Seznámení s šesticí nerozhodnutých

V prvním díle o nerozhodnutých voličích představujeme Milana Červeňáka, Lukáše Helioše, Marcelu Bühnovou, Jaroslava Vojtěckého, Libora Vavříka a Magdu Hradilovou, kteří se v projektu Deníku N svěřují se svou volební historií, politickými preferencemi, životními postoji a zvažovanými kandidáty na další hlavu státu.

Co jim na favorizovaných kandidátech přijde sympatické a co je naopak odrazuje? Pro někoho to je vojenská ráznost či pošpiněná minulost, pro jiné zase hra na emoce.

Zatímco jedna z respondetek plánuje osobní setkání s trojicí vlastních favoritů, další volič čeká na rozsudek v kauze Čapí hnízdo, aby věděl, zda bude volit Andreje Babiše, či Pavla Fischera. Prvovolič ze Slezska mezitím zjišťuje, že rozhodnout se mezi třemi kandidáty podpořenými koalicí Spolu bude těžký úkol.

2. Kampaň, která jejich hlasy zatím neulovila

Probíhající předvolební kampaň, osobní setkání s favorizovanými kandidáty, sledování televizních debat, ale třeba i výstupy na sociálních sítích v prosinci u šestice respondentů proměnily jejich nerozhodnost v příklon ke konkrétním jménům. Pevné přesvědčení o vlastní volbě ale u některých stále chybělo.

Ve druhém díle série se