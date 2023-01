„Průzkumy to zase netrefily.“ Anebo je spíš třeba naučit se číst data, která agentury zveřejňují

„Je neuvěřitelné, jakou vlnu jsme v České republice vzedmuli. Vlnu, která stojí za obyčejnou holkou, která nikdy nebyla v politice, ale jen chtěla prosazovat témata, která se týkají nás všech, která se týkají i mladých lidí.“ Úvodní slova Danuše Nerudové při vyhlašování volebních výsledků se nesla ve znamení emocí. V jejím štábu se objevovaly slzy zklamání prolnuté hrdostí i pokorou.

Již několik dní bylo jasné, že Nerudová se do druhého kola nedostane, ostatně i ona sama se v den voleb nechala slyšet, že za úspěch by považovala dvacet procent hlasů. Viselo to ve vzduchu. Ale jako obvykle to agentury „neodhadly přesně“, objevilo se záhy v různých komentářích, nejednou i výsměšným tónem. Ještě v prosinci byla favoritkou a nyní zůstala hluboce za očekáváním. Proč se to stalo a proč to zase nikdo neřekl předem?