Nerudová: Do Senátu nemířím. Teď pomůžu Pavlovi, pak pojedu na dovolenou

Danuše Nerudová, která se v prvním kole prezidentských voleb umístila na třetím místě, hodnotí svoji kampaň jako úspěšnou. „Skončila jsem výrazně lépe než matadoři, kteří se prezidentských voleb účastní pravidelně,“ říká v podcastu Studio N. Velkou motivací podle ni bylo, aby se ženám, které půjdou za ní, nedělo totéž co jí. „Aby to neměly tak těžké,“ vysvětluje.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jaké plány má teď Danuše Nerudová?

Jaký by byl Andrej Babiš prezident?

Co přesně udělá pro to, aby její voliči dali hlas Petru Pavlovi?

Jakou roli hrálo v kampani to, že je žena?

Na společné tiskové konferenci s vítězem prvního kola prezidentských voleb Petrem Pavlem jste zopakovala, že mu vyjadřujete podporu, vyzvala jste svoje voliče, aby ho volili. Udělají to?

Pevně věřím, že ano. Kromě té výzvy se aktivně zapojím a budu mým voličům vysvětlovat, proč je dobré, aby přišli k volbám. Budu jim vysvětlovat, že tím třetím místem vůbec nic nekončí. Kromě toho, že jsme se domluvili na formách spolupráce, jsem trvala na závazku, že ta témata nebudou jen součástí prezidentské kampaně, ale budou mít trvalou hodnotu. A přetrvají i po prezidentské kampani.

A dopoledne jsme slyšeli veřejný závazek, že si Petr Pavel plánuje vzít skupinu mladých na Pražský hrad, plánuje ta témata otevírat. A v případě, že bude zvolen, vzít záštitu nad otevíráním těchto témat ve veřejném prostoru. A já předpokládám, že právě pro moje voliče by to snad měl být dostatečný důvod a impulz pro to, aby přišli volit ve druhém kole.

Byla pro vás záruka převzetí těch témat podmínkou vaší podpory?

Nazvat to podmínkou… vedli jsme diskusi o tom, jak zajistit, aby nenastala situace jako v minulých prezidentských volbách, kdy voliči nepřišli, byli odrazeni, a pan Drahoš dostal o třináct procent voličů méně než v prvním kole. A vzhledem ke specifičnosti mladých lidí jsem zdůrazňovala, že je to nebude uspokojovat, že ještě týden budou v kampani ta témata ve veřejném prostoru. Že jsme tu kampaň vedli za to, aby byla všudypřítomná. A že tím nejlepším řešením může být právě toto. Jsem velmi ráda, že se to podařilo.

Kterých témat by se měl Petr Pavel chopit, aby se ve vašich očích a očích vašich voličů měl stát prezidentem?

O moje oči ani tak nejde, jde především o voliče a o impulz, aby jim stálo za to přijít v druhém kole volit.

Proto o nich mluvím. Ale jsou to vaše témata, která jste do veřejného prostoru přinesla vy a díky kterým vás, předpokládám, mladí voliči volili.

Jsou to témata, která se bytostně dotýkají mladé generace. Je to například nedostupnost startovacího bydlení, ochrana životního prostředí, věci spojené se změnou klimatu. A je to agenda rovných práv pro všechny, agenda rovných příležitostí, ať už jsou to třeba rozdíly mezi regiony, ale i rovné příležitosti pro muže a ženy.

Jak bude podpora Petra Pavla vypadat konkrétně v praxi? Co mu ze své kampaně nabídnete?

Dohodli jsme se na tom, že budeme vzájemně sdílet akce a příspěvky na sociálních sítích, že použijeme naše digitální kanály. Dohodli jsme se na úzké spolupráci týmu, na zapojení dobrovolníků, kteří jsou nesmírně vyčerpaní, protože to bylo skutečně velmi intenzivních čtrnáct dní. Včetně toho, že jsou i trošku znechuceni mírou agrese, která v posledním měsíci byla ve veřejném prostoru a na sociálních sítích.

Mluvila jsem s nimi, vysvětlovala jim, že je skutečně potřeba zabránit tomu, aby se Andrej Babiš stal prezidentem. Už na tiskové konferenci to přišla část dobrovolníků, kteří pro nás pracovali, podpořit. Věřím, že ti, kteří ještě mají nějaké zbytky sil, a ti, kteří se obávají toho, že by mohl být zvolen Andrej Babiš, se zapojí. A že v regionech pomůžou.

Takže pokračujete v kampani, i když se nestanete prezidentkou.

Řekla jsem, že napnu veškeré síly k tomu, aby se Andrej Babiš nestal prezidentem.

Jak vypadá „zjevná a přímá“ podpora

Marek Hilšer nebo Pavel Fischer vyjádřili Petru Pavlovi podporu v podstatě okamžitě. Vy jste to na své první tiskovce po vyhlášení výsledků neudělala. Proč? Byla pro vás důležitá schůzka, kterou jste s Pavlem později měla?

To není pravda, já jsem se ihned na tiskové konferenci vyjádřila. Ta podpora přišla. Ještě před vyhlášením finálních výsledků jsem byla ve štábu Petra Pavla. Sdělili jsme si, že