Kauza podvodné esemesky imitující Pavla: Nejsou důkazy, že zpráva existuje, stopa vede na východ země

Popišme nejprve znění zprávy, které si redakce Deníku N všimla v příspěvku na Twitteru 17. ledna večer.

Tweet obsahoval obrázek vypadající jako snímek obrazovky telefonu s přijatou zprávou: „Dobrý den, tady Generál Pavel. Touto zprávou bych Vám chtěl poděkovat za hlas ve volební kampani na prezidenta. Poprosím Vás, abyste se dostavil na nejbližší pobočku AČR, kde budete vybaven potřebnou zbrojí pro mobilizaci na Ukrajině.“

Autorka tweetu jej sdílela s vyřčenou obavou, že lživé informace mohou ovlivnit férovost voleb.

Zpráva není od týmu Petra Pavla, to bylo zjevné hned. Jednak zapadá do dezinformačních narativů o Pavlovi, jednak obsahuje řadu chyb: generál by se psal s malým písmenem, hlasuje se ve volbách, ne v kampani, česká armáda nemá pobočky, ale krajská vojenská velitelství. A slovo zbroj evokuje spíš středověk než soudobé bojiště. Pavel je přitom kariérní důstojník, který odborné termíny zná.

Tým Petra Pavla ve stručné reakci v noci na středu zprávu označil za falešnou. Tým Andreje Babiše uvedl, že s ní nemá nic společného. Deník N se následně rozhodl tweet (který v tu chvíli ještě nebudil pozornost veřejnosti) a reakci Pavlova týmu nešířit pro případ, že jde o výmysl – abychom mu sami nedodávali relevanci a dosah.

V záhlaví zprávy je jako odesilatel uvedena služba SMSinfo a poznámka „textová zpráva“. Jenže podle dostupných informací se sítěmi tuzemských mobilních operátorů tato zpráva nešířila. Deník N kontaktoval všechny tři: Vodafone, O2 i T-Mobile.

Krátce poté, co Deník N během středy kontaktoval operátory, se oni spojili s