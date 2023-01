Česko-slovenské slovo týdne: kapusta vs. kel

grafika

Pár slov o slově kapusta

Málokterá zelenina budí takové vášně jako kapusta. Jeden se otřese odporem, když si vzpomene na kapustu ze školní jídelny, druhému zasvítí zrak – vždyť kapusta patří mezi superpotraviny, honem s ní do zeleného smoothie!

Vášně budila kapusta i u etymologů, kteří si lámali hlavu tím, zda souvisí spíš s latinským caputia – hlávka (zdrobnělina od caput – hlava), či compos(i)ta – kyselé zelí, kterýžto výraz původně označoval cosi složeného.

Když se ale podíváme na kapustu v nářečích češtiny, krásně nám ukáže plynulý přechod mezi češtinou a slovenštinou. Hned za starou česko-moravskou hranicí se z kapusty stává kél s různými hláskovými obměnami: kchejl a kchel na česko-moravském přechodu, o kousek dál pak kchél a ojediněle také kouzelné kélí jako spojenina kélu a zelí.

Slovo kapusta využil Jan Svatopluk Presl při vymýšlení jména pro velkého vodního savce patřícího mezi sirény a přezdívaného také mořská kráva či ochechule – tak na svět přišel kapustňák. (Tito okouzlující tvorové jsou k vidění v zoo v Norimberku, zastavte se tam, až pojedete kolem.)

V domorodém jazyce ostrova Portoriko má jméno manatee, odkud přešlo i do angličtiny. A velmi širokým obloukem nás zavede ke korpusové lingvistice, neboť Manatee je dobře známý název korpusového manažeru. Na to všechno si příště v souvislosti s kapustou prosím vzpomeňte, nejen na tu jídelnu.

Češka o slově kel

Když jsem jako dítě zaslechla, jak se postavy v pondělní slovenské televizní inscenaci navzájem posílají do kelu, znělo mi to vskutku výhrůžně. Nevěděla jsem, co kel je, a tak jsem si představovala, že je to něco opravdu temného. A ona to zatím byla zcela nevinná kapusta (odhlédneme-li tedy od homonymního označení pro přerostlý zub některých savců).

Takové pěkně ostré a zároveň nevulgární spojení může čeština slovenštině jen závidět. Oč lépe zní úsečné jdi do kelu než chabé, až směšné jdi do kapusty.

Martina Waclawičová, bohemistka věnující se zejména mluvené češtině a dialektologii