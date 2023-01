Rusko čeká velký třesk

Jevgenije Prigožina na nějaké finesy moc neužije. Ke konci loňského roku nechal popravit dezertéra perlíkem. Nedávno se zase zakladatel soukromé vojenské společnosti Vagner Group zostra pustil do náčelníka ruského generálního štábu Valerije Gerasimova, jenž bývá jen zřídka vystaven veřejné kritice. Tenhle „buzerant“ (ruské slovo пидор je ovšem ještě hanlivější) podle Prigožina může za nedostatek munice během bojů o ukrajinské město Soledar proslulého těžbou soli. A teď si Prigožin zase postěžoval, že úsilí jeho žoldnéřů není náležitě doceněné. A že generálové z pravidelné armády se mu u Soledaru snažili „ukrást vítězství“. Teprve potom ruské ministerstvo obrany vagnerovcům za jejich snahu poděkovalo.

Je to zvláštní, a to nejen proto, že Soledar byl jen malou kořistí, která vůbec nestála za kolosální ztráty, jež vagnerovci při útoku na něj utrpěli. Ve skutečnosti jde o to, že se někomu jako Prigožin, který začínal jako Putinův kumpán a šéfkuchař, daří stát se v Rusku významným politickým hráčem.

Slavnější žoldnéře než Vagnerovu skupinu byste v Rusku marně hledali; působí v Africe i v Sýrii a na ukrajinskou frontu futruje vězně. Najdou se ale i další skupiny. Ministr obrany Sergej Šojgu má soukromou vojenskou společnost Patriot. Magnát Gennadij Timčenko disponuje žoldnéřskou jednotkou „Reduta“, která