Vývoj bojů (327. den): Rusové postupují ukrajinskou taktikou, po severu se snaží Bachmut obejít i z jihu

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z pondělí 16. ledna. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Rusové se již několik měsíců snaží dobýt Bachmut přímými útoky na město. Ukrajinci zde byli dobře opevněni a fronta byla víceméně nehybná.

Koncem prosince Institut pro studium války napsal, že mnohé nasvědčuje tomu, že ruský postup zde vrcholí. To znamenalo, že Rusové zde narazili na své limity, jak jsme o tom psali ve Vývoji bojů.

Bachmut však může padnout i jinak.

Rusové začali být úspěšnější, když zintenzivnili své úsilí o obklíčení města. Tímto způsobem vedli na podzim ofenzivu i Ukrajinci.

Neútočili přímo na Rusy okupovaná města (např. Lyman), ale snažili se je obklíčit a postavit ruské jednotky před tři možnosti: zemřít, vzdát se, nebo utéct. Volba byla jasná, někdy se jim ani nepodařilo odvézt svoji těžkou techniku nebo munici.

Nyní se Rusové pokoušejí o podobné obklíčení Bachmutu. Minulý týden obsadili město Soledar na severu. V pondělí bylo potvrzeno, že drží také velkou část (ne-li celou) vesnice Sil kousek od Soledaru.

Na této fotografii se vagnerovci vyfotili před nádražím ve vesnici.

War Correspondent Yarem reports that Wagner fighters have taken Sil (Sol), the last AFU defensive point in the Soledar area.

He also reports that Kleschiivka has not been captured, there is still fighting in the village. pic.twitter.com/r3PXw3gSNs

— Rybar in English (@rybar_en) January 16, 2023