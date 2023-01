Sankce za nečestnou předvolební kampaň? „Máme příliš liberální prostředí,“ říká právník

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Co hrozí za lži v předvolební kampani.

Jaké důkazy by se musely soudu předložit.

Jak dopadly podobné případy v předchozích prezidentských volbách.

Podle volebního zákona musí kampaň probíhat čestně. Co to konkrétně znamená?

Kampaň by neměla obsahovat vědomé lži nebo prvky vyhrožování či zastrašování. Základní problém je, že si každý pod tímto pojmem nepředstaví to stejné.

Slabinou české právní úpravy je to, že pro případ neférovosti voleb obsahuje jediný typ sankce. A to je zneplatnění výsledků voleb, pokud by se prokázalo, že míra neférovosti a nečestnosti kampaně zásadně ovlivnila rozhodování voličů.

Jenže pravděpodobnost, že kvůli kampani bude někdo rušit volby v naději, že ta příští bude lepší, je dost malá.

V aktuální prezidentské kampani Andrej Babiš říká: „Nezavlečeme Česko do války, protože jsem diplomat, a ne voják.“ Naznačuje tím bez důkazů, že protikandidát válku chce. Je taková inzerce postižitelná?

To se bude posuzovat velmi těžko, protože