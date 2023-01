Fotoglosa: Obyčejný člověk Andrej Babiš činí pokání

Jakmile se Andrej Babiš dostal do druhého kola prezidentské volby, porušil svůj slib, že bude vstřícný a slušný kandidát i prezident. Ze sobotní tiskové konference plné lží a nenávisti museli být vyplašeni i nerozhodnutí voliči. Jeho imagemakeři mu proto naordinovali pokání: navštíví kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně a pokloní se Pražskému Jezulátku. Poté se pěšky odebere na Pražský hrad, vystojí si pěkně frontu a prohlédne si právě odhalené korunovační klenoty. Vidle mu do bohulibého plánu hodili bosí karmelitáni, kteří kostel spravují, když oznámili, že chrám zůstane dopoledne uzavřený, aby nebyl zneužit k předvolební kampani. „Je to kampaň Antibabiš,“ prohlásil Babiš s tím, že nepůjde k Jezulátku ani na Hrad. Podívejte se, co se dělo dál.