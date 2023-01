Odmítněme české mnichovanství. Ruské tanky na Ukrajinu nepatří

Jedna kamarádka – Američanka – se mě zeptala: Proč s vaší zkušeností sovětské okupace v roce 1968 tolik lidí v Česku podporuje Rusko? Proč demonstrují proti Ukrajině a chtějí pro ni ponižující „mír“? Proč chtějí, aby Západ přestal podporovat Ukrajince zbraněmi a vydal je napospas ruské genocidě?

Na první pohled se to zdá jasné. Naše historická zkušenost se vstupem „bratrských vojsk“ by nás měla zavazovat, stejně jako zkušenost s Mnichovem 1938. Měli bychom být citliví k ruskému imperialismu a jednání „o nás bez nás“. Jak může někdo nutit Ukrajinu do míru? Jak může mluvit za Ukrajince a chtít, aby k nim přestaly proudit zbraně? Jenže tak snadné to není. Existuje i odvrácená strana naší historické zkušenosti: je jí zkušenost oportunismu, normalizace a sobectví. A ta opět probublává na povrch. Nehraje se totiž o nic menšího než o zaprodání Ukrajiny a potenciálně i naší země ruskému agresorovi.

Babiš chce být novodobý Chamberlain

Fázi „všichni šijeme roušky“ máme u ruské agrese na Ukrajině definitivně za sebou. V únoru 2022 byla česká společnost zdánlivě semknutá, a dokonce i ultrapravicový politik z SPD Jaroslav Bašta „odhazoval stranické tričko“ na podporu jednoty proti Rusku. Za necelý rok je ale vše jinak. Andrej Babiš se během prezidentské kampaně odkryl jako bojovník „za mír“, podpořil konec dodávek zbraní na Ukrajinu a dlouhodobě vyvolává závist vůči Ukrajincům, kterým prý pomáháme na úkor „našich lidí“.

Teď by dokonce rád uspořádal mírový summit v Praze, aby se zapsal do dějin. Vezmeme-li v potaz odhodlání Ukrajinců bránit svoji zemi, Babiš se tím stylizoval do role novodobého Nevilla Chamberlaina. Ordinoval by druhý appeasement a z Prahy rovnou udělal cosi jako nový Mnichov. Celé to zní jako absurdní divadlo, ale to neznamená, že nad tím lze jen mávnout rukou. Babiš rozehrál nebezpečnou hru s ohněm směrem k publiku, které na údajný „mír“ slyší.

Česko zažilo masivní proruské demonstrace. Máme drahé energie a inflaci, za což prý mohou Ukrajina a naše „vlastizrádná“ vláda. Putin se prý brání proti Americe: „Ukrajina chtěla s podporou Ameriky přepadnout Rusko, ale nestihla to,“ vmetl mi jeden ze sympatizantů